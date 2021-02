Certains spécialistes du marketing ont accusé Facebook d’utiliser des données fausses et trompeuses dans sa campagne contre les nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui seront bientôt introduites avec iOS 14.5.

Facebook continue de soutenir que les capacités de confidentialité et anti-tracking d’Apple seront dévastatrices pour les petites entreprises, mais les chiffres qu’il cite ont été remis en question par certains spécialistes du marketing. Plus précisément, Facebook est accusé d’utiliser des données trompeuses, de modifier des chiffres et de diffuser de la « désinformation ».

Dans un article publié dans le Harvard Business Review, deux grands spécialistes du marketing expliquent qu’ils ont examiné des revendications spécifiques partagées par Facebook et ont trouvé de multiples problèmes avec différentes données.

Par exemple, Facebook a déclaré qu’avec le système anti-tracking d’Apple, « l’annonceur moyen des petites entreprises verra plus de 60% de réduction de ses ventes pour chaque dollar dépensé ». Bart de Langhe, professeur agrégé de marketing à l’Université Ramon Llull de Barcelone, et Stefano Puntoni, professeur de marketing à l’Université Erasmus de Rotterdam, définissent cette affirmation comme « extrêmement excessive »:

« Le problème avec le chiffre de 60% est que Facebook ne rapporte rien sur les deux types de campagnes qu’il comparait. Pour autant que nous le sachions, ils pourraient impliquer différentes industries, différentes entreprises, différents produits, différentes époques, différents endroits, et si tel était le cas, la comparaison de Facebook ne signifierait pas grand-chose.

En fait, cela pourrait simplement montrer que les entreprises qui connaissaient bien leurs clients obtenaient un meilleur retour sur les dépenses publicitaires que les entreprises qui ne faisaient pas ce type de reciblage. »

Les deux experts parlent également de l’affirmation de Facebook selon laquelle la décision d’Apple est particulièrement dommageable car elle se produit pendant une période particulièrement difficile pour les entreprises. La société de Mark Zuckerberg a déclaré que 44% des petites et moyennes entreprises ont lancé ou augmenté leur utilisation de publicités personnalisées sur les réseaux sociaux pendant la pandémie.

« Ce chiffre nous a semblé étrange », écrivent les deux spécialistes du marketing, « nous avons donc examiné de près l’étude Deloitte citée par Facebook et constaté que Facebook ne rapportait pas correctement le chiffre ».

Deloitte avait demandé à des entreprises de neuf secteurs si elles avaient augmenté leur utilisation de publicités personnalisées ou ciblées pendant la pandémie, et le secteur avec la plus forte augmentation était les télécommunications et la technologie, mais l’augmentation n’était que de 34%. « Apparemment, Facebook a choisi les données qui étayent le mieux son cas, puis a augmenté d’un tiers la taille des cerises », écrivent les deux experts.

Le texte souligne également que personne n’ignore les préoccupations des petites entreprises, ni ne dit que Facebook n’a pas le droit de discuter de l’affaire, mais « la désinformation sur l’efficacité de la publicité n’est pas la bonne façon de le faire », concluent les deux.

Facebook n’a pas commenté ce rapport. Cependant, la société a récemment déclaré qu’elle devra respecter la politique de confidentialité d’iOS 14, même si elle poursuivra probablement Apple en justice.

Nous vous rappelons que la fonction de transparence du suivi des applications dans iOS 14.5 exigera que les applications obtiennent l’autorisation de l’utilisateur avant de suivre les données dans d’autres applications ou des sites Web.