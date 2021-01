Selon le cabinet d’études IDC, les expéditions d’iPhone ont atteint le chiffre d’environ 90,1 millions d’unités au cours des trois derniers mois de 2020.

Les données du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC indiquent un trimestre record pour Apple, avec des expéditions d’iPhone atteignant 90,1 millions d’unités pour une part de 23,4% du marché mondial. Ce chiffre a augmenté de 22,2% d’une année sur l’autre et représente le volume trimestriel le plus élevé d’expéditions depuis qu’IDC a commencé à suivre les expéditions de smartphones.

Ces données ont également été à peu près confirmées par le PDG d’Apple, Tim Cook, qui a offert une vision similaire des performances de l’iPhone lors de l’annonce des résultats financiers du trimestre, affirmant que l’iPhone 12 avait contribué à générer d’énormes bénéfices, qui dépassaient 111,4 milliards de dollars. Les bénéfices d’Apple sont stupéfiants étant donné que la société est tombée à la quatrième place du marché mondial des smartphones au dernier trimestre.

Sn revanche, Samsung a chuté à la deuxième place avec 73,9 millions d’unités expédiées et une part de marché de 19,1%. La firme sud-coréenne a enregistré une croissance de 6,2% sur un an, mais n’a pas réussi à suivre Apple, Xiaomi et Oppo. L’activité mobile de Samsung a reculé de 11% en raison de » l’intensification de la concurrence en fin d’année » et des coûts de marketing plus élevés.

Veuillez noter que des entreprises telles que IDC ne disposent d’aucune information sur les chaînes d’approvisionnement ou de vente au détail d’Apple, elles fournissent donc des estimations basées sur des recherches indépendantes.