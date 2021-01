En marge de la conférence financière du T1 2021, le PDG d’Apple Tim Cook et le CFO Luca Maestri ont fait des déclarations intéressantes sur les résultats de cette période et sur l’avenir de l’entreprise.

Le premier trimestre fiscal d’Apple de 2021 donne pour la première fois un chiffre d’affaires trimestriel record de plus de 100 milliards de dollars. Après la conférence, Tim Cook et Luca Maestri ont fait des déclarations intéressantes sur le présent et l’avenir d’Apple.

Rappelons qu’Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 111,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport à l’année précédente. La société a également affiché un bénéfice trimestriel dilué par action de 1,68 $, en hausse de 35%. Les ventes internationales ont représenté 65% du chiffre d’affaires au cours du trimestre.

Les déclarations

« Ces trois mois pour Apple n’auraient pas été possibles sans le travail inlassable et innovant de chaque membre de l’équipe Apple à travers le monde », a déclaré Tim Cook. « Nous sommes satisfaits de l’enthousiasme suscité par la réponse des clients à la gamme de produits de pointe que nous avons fournie au cours d’une période de Noël historique. Nous nous concentrons également sur la manière dont nous pouvons aider les communautés auxquelles nous appartenons à se reconstruire de manière forte et équitable, grâce à des idées telles que notre initiative pour l’équité raciale et la justice, ainsi que notre engagement pluriannuel à investir 350 milliards de dollars dans les États-Unis. Ce résultat clôt l’année la plus difficile dont chacun de nous se souvienne ».

« Notre performance commerciale pour le trimestre de décembre a été alimentée par une croissance à deux chiffres dans chaque catégorie de produits, conduisant à un chiffre d’affaires record dans chacun de nos segments géographiques et à un niveau record pour notre base installée d’appareils actifs », a déclaré Luca Maestri, Apple. CFO. « Ces résultats nous ont aidés à générer un flux de trésorerie d’exploitation record de 38,8 milliards de dollars. Nous avons également rendu plus de 30 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, car nous maintenons notre objectif de parvenir à une position nette de trésorerie neutre au fil du temps ».

Ventilé par segment, Apple a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel sur iPhone de 65,59 milliards de dollars, un chiffre d’affaires Mac de 8,67 milliards de dollars et un chiffre d’affaires iPad de 8,43 milliards de dollars. La catégorie Autres (Apple Watch, accessoires…) ont rapporté 12,9 milliards de dollars, tandis que les services ont enregistré un chiffre d’affaires de 15,7 milliards de dollars.

Dans tous les secteurs, Apple a dépassé les attentes des analystes. Les revenus ont augmenté de près de 20 milliards de dollars par rapport au trimestre d’il y a un an.

iPhone

Apple a atteint un nouveau record pour les appareils installés, avec 1,6 milliard d’appareils actifs dans le monde. L’iPhone a progressé de 17% d’une année sur l’autre, grâce à une forte demande pour l’iPhone 12, avec 1 milliard d’appareils actifs dans le monde. En 2019, il y avait 900 millions d’iPhone actifs.

Fort intérêt des utilisateurs notamment pour les modèles Pro : « Nous faisons tout pour augmenter la production d’iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max » .

. Les iPhone, les appareils portables et les services ont atteint leur plus haut niveau.

Apple a partagé une recherche indiquant que la satisfaction des clients de l’iPhone 12 est de 98%.

Apple est confiant dans la croissance et le développement de la 5G en Europe.

Tim Cook a ajouté que l’iPhone ne détenait une part majoritaire sur aucun marché, il y avait donc une marge de croissance sur de nombreux marchés, tels que l’Inde.

Il n’y a jamais eu autant de personnes qui sont passées d’Android à l’iPhone qu’au cours de ce trimestre. Enregistrez également par les utilisateurs d’iPhone qui ont décidé d’acheter un nouveau modèle. Tim Cook attribue ce résultat aussi et surtout à la présence de la 5G, qui a convaincu de nombreux utilisateurs d’acheter un iPhone 12.

iPad

Le segment iPad a augmenté de 41% d’une année sur l’autre. La demande a été très forte, en particulier pour l’iPad Air.

Croissance dans toutes les zones géographiques, notamment au Japon.

Apple affirme que la satisfaction client est de 94% pour l’iPad.

De plus en plus de clients utilisent l’appareil comme un ordinateur portable de remplacement, d’autres comme un ordinateur de bureau.

On s’attend à ce que l’iPad et le Mac continuent de croître dans les mois à venir, car les gens continuent à travailler ou à étudier à domicile.

Mac

Le segment Mac a augmenté de 21% en glissement annuel. La demande a été très forte, en particulier pour les Mac M1.

L’iMac a établi un nouveau record pour le trimestre de décembre avec une forte croissance dans toutes les zones géographiques.

Apple affirme que la satisfaction client est de 93% pour les Mac.

Tim Cook a déclaré qu’Apple avait encore beaucoup de travail à faire, mais se réjouit de la façon dont les gens ont accueilli les premiers Mac Apple Silicon M1 : « Nous sommes au milieu de la transition et nous avons encore beaucoup à faire. Nous sommes au début d’une transition de deux ans, mais nous sommes ravis de ce que nous avons vu et fait jusqu’à présent » .

. La moitié des utilisateurs ayant acheté un Mac M1 n’avaient jamais acheté de Mac dans le passé. Apple s’attend à une trajectoire de croissance jamais vue pour les autres Mac dans le passé.

Services et accessoires

Le segment des Wearables, Home et des accessoires a augmenté de 30%. Chaque sous-groupe de cette industrie a établi des records au cours du trimestre.

Apple a établi de nouveaux records dans ses services et dans la plupart des zones géographiques.

La base d’installation des services a atteint un niveau record pour chaque catégorie. Apple a dépassé les 600 millions d’abonnements payants avant la fin de 2020. Il y a maintenant plus de 620 millions d’abonnés, en hausse de 140 millions par rapport à il y a un an.

Les services de paiement se sont développés, 90% des magasins acceptant désormais Apple Pay aux États-Unis.

Maestri affirme que de nouveaux services comme Fitness+ et Apple TV+ contribuent à la croissance du segment.

Sur Apple One pas de données, « il est trop tôt pour en parler ».

Autres

Lors de la Journée internationale de la protection de la vie privée, Tim Cook a déclaré : « Nous avons établi de nouvelles normes pour les utilisateurs ayant le droit à la vie privée, pas seulement pour nos produits, mais pour être la vague dans l’étang qui fera progresser l’industrie » .

. Cook a également parlé des initiatives d’équité raciale, y compris le Propel Center récemment annoncé par Apple.

Le personnel d’Apple a fait un don de plus de 600 millions de dollars et s’est porté volontaire pendant plus de 1,6 million d’heures depuis que la société a lancé le programme Apple Giving.

Les marges brutes s’établissent à 39,8%, en hausse de 160 points de base. Maestri attribue cette réussite à de meilleures ventes et à une plus grande diversité de produits. La marge brute des produits était de 31,5%, tandis que celle des services était de 68,4%.

Environ 75% des clients Apple Watch ont acheté cet appareil pour la première fois. Les Wearables ont maintenant la taille d’une entreprise Fortune 120.

Apple s’attend à ce que la demande de dispositifs portables diminue légèrement à partir de ce trimestre, car une grande partie de la croissance était due aux ventes pendant la période de Noël.

Apple a terminé le trimestre avec 196 milliards de dollars en espèces et des titres négociables

Apple a retiré 1 milliard de dollars de dette arrivant à échéance. La dette totale est de 112 milliards de dollars.

Apple affirme disposer de 84 milliards de dollars de liquidités nettes. Elle a rapporté 30 milliards de dollars aux actionnaires, dont 24 milliards de dollars grâce au rachat de 200 millions d’actions Apple.

Apple n’a pas fourni d’estimations pour le trimestre de mars, invoquant des problèmes liés au coronavirus.

Forte croissance en Chine, avec le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré, principalement grâce aux ventes d’iPhone 5G.

Tim Cook a admis que le COVID-19 avait provoqué plusieurs ralentissements dans le passé, mais que ces dernières semaines, tout semble avoir été résolu au moins en Chine.

Le premier trimestre fiscal de 2021 a établi de nouveaux records pour Apple, malgré le fait que la situation économique mondiale n’est pas des plus faciles. Nous verrons si cette tendance se confirmera à l’avenir.