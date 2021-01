Le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, sera célébré par le Jardin national des héros américains avec une statue qui sera construite à l’intérieur du nouveau parc.

Le Jardin national des héros américains sera un parc dédié aux artistes, scientifiques, génies, sportifs et hommes qui ont changé l’histoire des États-Unis. L’idée d’installer une série de statues de célébration dans ce nouveau parc est venue du président sortant Donald Trump, dans le but de « refléter l’extraordinaire splendeur de l’exceptionnalité intemporelle de notre pays ». Le parc sera un lieu où les citoyens « pourront renouveler leur vision de la grandeur et relever le défi que j’ai lancé à chaque Américain lors de mon premier discours au Congrès ».

Le document de présentation du parc comprend également la liste des statues à installer, choisies pour « incarner l’esprit américain d’audace et de défi, d’excellence et d’aventure, de courage et de confiance, de loyauté et d’amour » et pour avoir contribué « de manière indispensable à l’histoire américaine ».

La longue liste de statues comprend également Steve Jobs, ainsi que de nombreux autres grands noms de l’histoire américaine en tant que présidents, inventeurs et visionnaires dans leurs domaines respectifs. Il y aura les frères Wright et Albert Einstein, mais aussi des chanteurs comme Johnny Cash et Billie Holiday, des personnalités politiques importantes comme Martin Luther King et Ruth Bader Ginsberg.

Les travaux de construction du Jardin national des héros américains devraient commencer dans les mois à venir.