La Journée Martin Luther King Jr. est célébrée aux États-Unis aujourd’hui en mémoire du leader du mouvement américain des droits civiques.

Apple a décidé de célébrer cette journée avec un hommage d’une page entière sur son site Web aux États-Unis, avec une photo de Martin Luther King, accompagnée d’une citation célèbre : « La vraie paix n’est pas simplement l’absence de tension. : c’est la présence de la justice ».

Même le PDG d’Apple, Tim Cook, a voulu commémorer cette journée avec un message sur Twitter : « Ce sera le pouvoir imprégné d’amour et de justice qui changera les ténèbres d’hier en un avenir radieux et nous fera passer de la fatigue du désespoir à la poussée de l’espoir » .

“It will be power infused with love and justice that will change dark yesterdays into bright tomorrows, and lift us from the fatigue of despair to the buoyancy of hope.” — Dr. Martin Luther King Jr. pic.twitter.com/tL0OuO0WTT

