VLC, l’un des lecteurs multimédias les plus populaires à ce jour, a mis à jour son application macOS pour ajouter un support complet des Mac M1.

Les utilisateurs qui possèdent un Mac M1 peuvent désormais utiliser VLC en exploitant tout le potentiel du processeur Apple Silicon.

Avoir une application Mac compatible nativement avec ce processeur signifie que le logiciel peut tirer pleinement parti du nouveau matériel avec des performances plus rapides et une meilleure efficacité énergétique, en particulier pour les propriétaires de MacBook Pro et MacBook Air.

VLC 3.0.12 est livré avec une version prête pour Mac M1 et tout futur Mac avec une puce Apple Silicon. En outre, la mise à jour comprend également une prise en charge améliorée de macOS Big Sur, un correctif pour les distorsions audio et un correctif pour un bug de streaming adaptatif.

Pour le moment, VLC n’est pas encore proposé en binaire universel, ce qui signifie que l’application a désormais deux versions différentes : une pour le Mac Intel et une pour les Mac M1. Après avoir mis à jour l’application VLC pour macOS vers la version 3.0.12, il est nécessaire de vérifier à nouveau les mises à jour et d’installer la version 3.0.12.1, compilée pour les machines ARM.

VLC est disponible gratuitement à partir de ce lien.