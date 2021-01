La bataille juridique entre Epic Games et Apple suite à la suppression de Fortnite de l’App Store se déplace maintenant au Royaume-Uni.

Les avocats d’Epic Games ont déposé une plainte au Royaume-Uni, accusant Apple de domination du marché à la suite de la décision de retirer Fortnite de l’App Store. L’intention de l’éditeur est de ramener le jeu sur l’App Store, du moins au Royaume-Uni.

Dans la plainte, Epic met en évidence trois accusations contre Apple, toutes liées au contrôle de l’entreprise sur le marché du traitement des paiements via l’application sur iOS :

Apple se réserve le seul canal pour la distribution d’applications et/ou le mécanisme de traitement des paiements pour les achats de contenu intégré aux applications pour et par les consommateurs utilisant des iPhone et des iPad.

Apple utilise sa position dominante pour facturer des prix injustes pour la distribution d’applications via l’App Store et/ou l’utilisation de l’Apple IAP.

Réponse d’Apple à l’introduction par Epic d’un système de paiement alternatif pour le contenu intégré à l’application sur Fortnite.

Partant de ces trois points, Epic Games demande au tribunal de Londres d’annuler la décision de supprimer le jeu Fortnite de l’App Store. La société demande également une ordonnance obligeant Apple à supprimer la restriction sur le traitement des paiements par des tiers dans les applications.

Tera Randall, responsable des communications d’Epic, a déclaré que la société avait entamé des poursuites judiciaires contre Apple et Google au Royaume-Uni, « élargissant sa lutte pour promouvoir des pratiques équitables en matière de plate-forme numérique pour les consommateurs et les développeurs. Epic ne demande pas de dommages et intérêts à Apple ou à Google au Royaume-Uni, en Australie ou aux États-Unis, il cherche simplement à accéder à une concurrence loyale au profit de tous les consommateurs ».

Le procès, engagé devant le Competition Appeal Tribunal de Londres, fait valoir que la conduite d’Apple et de Google dans leurs magasins d’applications respectifs constitue un abus de position dominante et viole les lois antitrust britanniques, réduisant considérablement la concurrence dans la distribution d’applications et processus de paiement.

Rappelons qu’Apple a supprimé Fortnite de l’App Store parce qu’Epic Games avait mis en place son propre système de paiement pour les achats intégrés qui contournaient le système d’achat d’Apple. Les deux sociétés sont actuellement engagées dans une autre bataille juridique, avec un procès prévu pour la fin de l’année aux États-Unis.