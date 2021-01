Apple et Epic Games ont déclaré aux juges qu’ils n’avaient pas trouvé d’accord sur les différents témoins et preuves qui serviront à leur prochain procès antitrust entre les deux sociétés. Cependant, le tribunal a tranché en faveur d’Apple.

Dans une lettre conjointe envoyée au tribunal de district de Californie du Nord, les avocats d’Epic Games et d’Apple ont déclaré au juge que les parties avaient tenté de résoudre le problème mais avaient échoué.

La lettre, qui expose d’abord la position d’Apple, indique que :

« Epic refuse d’ajouter trois témoins supplémentaires demandés par Apple qui pourraient offrir des documents uniques en rapport avec les questions clés de l’affaire. Epic ne fournit aucune explication raisonnable quant aux raisons pour lesquelles l’ajout de ces témoins est excessivement onéreux. »

Les trois témoins supplémentaires demandés par Apple sont Joseph Babcock, ancien directeur financier d’Epic, Arjan Brussee, chef de projet sur Fortnite Mobile et Switch, et Joe Kreiner, vice-président du développement commercial d’Epic. Apple affirme que chacune de ces personnes « joue un rôle unique et critique dans l’affaire » et qu’elles devraient être appelées à témoigner en conséquence.

Epic Games, pour sa part, affirme qu’Apple a demandé six témoins supplémentaires le 23 décembre, mais a depuis accepté de ne donner suite à aucune de ces demandes. Epic dit avoir consenti à deux des témoins demandés, mais que l’inclusion d’un élément supplémentaire au dernier moment devrait être refusée.

Epic déclare essentiellement que la demande d’Apple est venue soudainement, près de deux mois après que les parties étaient déjà parvenues à un accord sur les témoins d’Epic et seulement deux semaines avant la date limite pour soumettre tout document de règlement au tribunal. Epic déclare que le moment de la demande est « excessivement lourd et disproportionné » parce qu’il est déjà passé de la découverte des documents aux dépositions. Mis à part le temps, Epic Games conteste l’ajout des trois témoins, affirmant qu’Apple n’a pas présenté de justifications claires pour ces demandes.

Cependant, le juge a décidé qu’Apple pouvait appeler trois autres témoins d’Epic Games, en utilisant leurs documents comme preuve pendant le procès :

« La Cour apprécie la lettre conjointe des parties concernant la demande d’Apple concernant des dépositaires supplémentaires de documents Epic. Les parties ont bien expliqué le différend et la Cour peut le résoudre sans audience. Apple a justifié sa demande pour les trois dépositaires supplémentaires. Le rôle de longue date de Joseph Babcock en tant que directeur financier d’Epic, le rôle d’Arjan Brussee par rapport aux jeux d’Epic sur des plates-formes non iOS et les différents rôles de Joseph Kreiner sont suffisamment importants et pertinents pour justifier leur ajout. Et Epic n’a pas prouvé qu’Apple avait indûment retardé cette demande. La demande d’Apple est alors accordée. »

Cela signifie qu’Apple peut demander des documents à trois autres employés d’Epic Games, dont son ancien directeur financier Arjan Brussee et le chef de projet sur Fortnite Mobile et Switch, Arjan Brussee.

Le principal procès antitrust entre Apple et Epic débutera d’ici la fin de l’année.