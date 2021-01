Après avoir parlé d’un nouvel iPad 2021, le site japonais MacOtakara a partagé des informations inédites au sujet de l’iPhone 13.

Selon cette rumeur, l’iPhone 13 sera disponible en trois tailles différentes (et quatre variantes) de l’iPhone 12, à l’exception de l’épaisseur qui augmentera de 0,26 mm. Concerne les caméras arrière, on peut s’attendre à des changements intéressants en termes de design : la bosse restera, mais Apple pourrait ajouter un verre de saphir qui couvrira les trois objectifs pour les ressembler en un seul appareil photo au lieu de montrer trois objectifs différenciés.

MacOtakara déclare ensuite que le module de la caméra de l’iPhone 13 Pro et du 13 Pro Max sera de la même taille, ce qui suggère que le plus petit modèle Pro aura exactement les mêmes objectifs que le 13 Pro Max. Pour l’iPhone 12, le modèle Pro Max a une meilleure stabilisation et un zoom optique 2,5x.

La société prévoirait également de modifier la position du récepteur supérieur pour réduire la taille de la caméra TrueDepth. L’objectif final serait d’arriver à une encoche plus petite sur l’iPhone de 2021.

Pour finir, il ne devrait y avoir aucun retard pour le lancement par rapport à septembre dernier.