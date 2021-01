Selon TheElec, Samsung sera le fournisseur exclusif d’écrans LTPO OLED pour les modèles « Pro » de la gamme iPhone 13 d’Apple, attendue d’ici la fin de l’année.

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max devraient adopter des écrans OLED TFT (oxyde à couche mince) basse température en oxyde polycristallin (LTPO), fabriqués par Samsung Display. Grâce à l’adoption de ces dalles, Apple pourra implémenter le taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. De plus, l’utilisation de la technologie LTPO permettrait à Apple de fournir un fond de panier beaucoup plus économe en énergie, responsable de l’activation et de la désactivation des pixels individuels sur l’écran.

De cette manière, il sera possible de compenser efficacement la consommation d’énergie plus élevée qui implique l’utilisation d’un taux de rafraîchissement plus élevé.

Selon un rapport précédent, LG et Samsung auraient déjà fourni des écrans à Apple pour la gamme iPhone 13. Cependant, il se dit que LG se concentrera sur l’augmentation de sa capacité de production pour commencer à fournir des dalles l’année prochaine. En effet, en 2022, Apple prévoit d’utiliser des écrans OLED LTPO pour « tous ses modèles d’iPhone ».

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur. Avant même le lancement des ‌iPhone 12‌, on parlait souvent de la possibilité de voir des dalles avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les modèles Pro. Par la suite, ces rumeurs se sont affaiblies, jusqu’aux premières confirmations sur le report de cette fonction à 2021, avec l’iPhone 13.