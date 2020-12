Apple étudie une amélioration de sa technologie Secure Enclave pour permettre à davantage d’utilisateurs de partager en toute sécurité un iPhone ou un iPad sans révéler d’informations privées à d’autres.

Dans le brevet, Apple écrit qu’un appareil peut utiliser différents codes d’accès et clés de cryptage associées qui peuvent être associés à chaque compte utilisateur configuré sur le système d’exploitation.

« Avant qu’un utilisateur puisse accéder aux données stockées sur le périphérique informatique, il peut être nécessaire de s’authentifier correctement via l’écran de connexion. Cependant, il peut toujours être possible d’accéder aux données stockées dans le système informatique sans connaissance d’un nom d’utilisateur / mot de passe ou d’un mot de passe si les données sont stockées non cryptées. »

Apple, en plus de s’inquiéter de reconnaître plus d’un utilisateur grâce à « différents codes d’accès et clés de chiffrement associées », souhaite que ces clés « protègent les données du système informatique ».

Sur les iPhone et iPad, chaque utilisateur devra conserver ses informations personnelles en toute sécurité, des accès aux détails d’Apple Pay, cependant, chaque utilisateur devra également accéder à certaines fonctionnalités partagées, telles que le navigateur.

« Par conséquent, pour permettre l’accès multi-utilisateur au système de traitement de données, il est possible de créer des clés de groupe, de sorte qu’en appartenant à un groupe sur le système (par exemple, administrateurs, utilisateurs, etc.) elles puissent être activées à différents niveaux d’accès au système. »

Le brevet rentre alors dans plusieurs détails techniques, mais le fond ne change pas : Apple travaille sur un système multi-utilisateur sécurisé qui peut être activé sur l’iPad. Même si le brevet parle explicitement d’iOS, il est difficile pour une fonction de ce type d’être activée même sur l’iPhone, étant donné que le smartphone est un appareil très personnel.

Sur la tablette, il serait très pratique d’avoir des comptes séparés surtout si l’appareil est utilisé par différents membres d’une même famille.