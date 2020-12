Pour faire savoir aux utilisateurs quelles pourraient être les répercussions des nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 liées à la confidentialité, Facebook commence à afficher un avertissement lors de l’ouverture de ses applications sur iPhone.

Facebook poursuit sa campagne de sensibilisation pour faire comprendre aux gens les conséquences qu’iOS 14 pourrait avoir sur le monde de la publicité. La société attaque en effet ouvertement la fonctionnalité iOS 14 qui oblige les développeurs à demander la permission des utilisateurs afin d’activer la surveillance à des fins publicitaires, accusant Apple de s’opposer à l’Internet gratuit et de ne pas prendre parti en faveur des petites entreprises.

Suite à la réponse d’Apple sur ces allégations, Facebook a commencé à alerter les utilisateurs d’iOS dans ses applications officielles pour expliquer quels seront les changements des publicités à venir.

Dans des applications telles que Facebook Butiness Suite et Facebook ADS, l’entreprise affiche une bannière intitulée « Impact imminent sur vos activités marketing ». En appuyant sur le bouton pour plus d’informations, l’application ouvre un article écrit par Facebook dans lequel la société affirme que les politiques d’Apple annoncées à la WWDC 2020 avec iOS 14 « nuiront à la croissance de l’entreprise et à l’Internet gratuit ». Facebook fait référence à la fois aux nouvelles étiquettes de confidentialité de l’App Store et à la limitation susmentionnée d’iOS 14.

Le fait que Facebook affiche désormais ces messages dans ses applications iOS montre que la société tente d’obtenir l’approbation populaire pour faire changer d’avis Apple sur ses nouvelles règles de confidentialité. Facebook est en effet l’une des entreprises qui sera la plus touchée par les nouvelles politiques imposées par Apple, puisque ses réseaux sociaux reposent fortement sur les publicités et les données personnelles des utilisateurs. Dans le même ordre d’idées, Facebook a également annoncé un webinaire public pour le 7 janvier 2021, où la société parlera des raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec l’approche d’Apple.

Apple a déjà déclaré qu’elle ne voulait pas forcer Facebook à changer son modèle commercial, mais la société s’attend à ce que Facebook soit plus transparent sur la façon dont il collecte les données des utilisateurs et leur laisse le choix d’offrir ou non ces données.