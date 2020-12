Facebook a également publié aujourd’hui une page entière dans les grands journaux américains pour critiquer Apple et iOS 14, tous deux accusés d’entraver la liberté d’Internet.

Aujourd’hui, Facebook a exprimé ses critiques à l’encontre d’Apple et le choix d’obliger les développeurs à demander le consentement des utilisateurs pour activer le suivi publicitaire.

La nouvelle page a été publiée dans le Wall Street Journal, le New York Times et le Washington Post et indique que le changement d’Apple avec iOS 14 nuira non seulement aux petites entreprises, mais à Internet dans son ensemble. Facebook estime qu’en raison de la nouvelle politique d’Apple, de nombreuses applications et sites Web devront commencer à facturer des frais d’abonnement ou ajouter d’autres options d’achat intégrées pour joindre les deux bouts, rendant Internet « beaucoup plus cher ».

« Apple contre Internet gratuit

Apple prévoit de déployer une mise à jour logicielle forcée qui changera Internet tel que nous le connaissons, pour le pire.

Regardez vos sites de cuisine préférés ou vos blogs sportifs. La plupart sont gratuits car ils affichent des publicités.

Le changement d’Apple limitera leur capacité à diffuser des publicités personnalisées. Pour joindre les deux bouts, beaucoup devront commencer à vous facturer des frais d’abonnement ou à ajouter plus d’achats intégrés, ce qui rendra Internet beaucoup plus cher et réduira le contenu gratuit de haute qualité.

En plus d’endommager les applications et les sites Web, de nombreux membres de la communauté des petites entreprises affirment que ce changement sera également dévastateur pour eux, à un moment où ils sont confrontés à d’énormes défis. Pour se développer, ils doivent être en mesure d’atteindre efficacement les personnes les plus intéressées par leurs produits et services.

Selon une étude récente menée par Deloitte, 44% des petites et moyennes entreprises ont démarré ou augmenté l’utilisation de publicités personnalisées sur les réseaux sociaux pendant la pandémie. Sans annonces personnalisées, les données Facebook montrent que l’annonceur moyen verra une réduction de plus de 60% de ses ventes pour chaque dollar dépensé.

Les petites entreprises méritent d’être entendues. Nous défendons nos clients et les communautés d’Apple. »

L’annonce de Facebook se termine par un lien vers la nouvelle page Speak Up For Small Business où les propriétaires de petites entreprises expriment leurs inquiétudes concernant le changement d’Apple.

Apple avait déjà répondu aux premières allégations, précisant que les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14 n’interdisent pas le suivi publicitaire, mais nécessitent simplement l’autorisation de l’utilisateur.