Apple a répondu aux accusations de Facebook concernant les mécanismes de sécurité et de confidentialité intégrés à iOS 14.

Apple a déclaré que les nouvelles options de suivi des activités présentaient quelque chose qui n’avait jamais été offert aux utilisateurs auparavant : le choix. Hier, Facebook a diffusé une série d’annonces pleine page dans les principaux journaux américains indiquant que les changements de confidentialité d’iOS 14 liés à la collecte de données et à la publicité ciblée sont mauvais pour les petites entreprises et n’ont été activés que par Apple pour des raisons économiques.

Facebook pense qu’en éliminant le suivi des publicités, de nombreux petits développeurs gagneront moins grâce à la publicité et seront contraints de mettre en œuvre des systèmes d’abonnement ou payants dans leurs applications. Tout cela se traduira par des revenus plus élevés pour Apple grâce aux frais de l’App Store. De plus, selon Facebook, les petites entreprises qui utilisent des sociétés sponsorisées pour vendre leurs produits risquent de se retrouver avec 60% de ventes en moins en raison de ces nouvelles limitations.

Avec iOS 14, Apple a introduit un certain nombre de modifications de la confidentialité qui limitent la capacité des entreprises comme Facebook à collecter des données utilisateur et à cibler des publicités. En pratique, les utilisateurs doivent accepter explicitement le suivi publicitaire requis par chaque application concernée pour le partage de données entre applications. Ce changement sera effectif à partir de 2021.

Pour répondre aux dernières attaques, Apple a déclaré que des entreprises comme Facebook peuvent continuer à suivre les utilisateurs, tant que ces utilisateurs ont le choix :

« Nous pensons qu’il s’agit simplement de défendre nos utilisateurs. Les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées entre d’autres applications et sites Web, et ils doivent avoir la possibilité de l’autoriser ou non. L’application Tracking Transparency dans iOS 14 n’exige pas que Facebook modifie son approche du suivi des utilisateurs et de la création de publicités ciblées, elle les oblige simplement à donner aux utilisateurs un choix. »

Apple souligne également que les nouvelles fonctionnalités de contrôle de suivi s’appliquent également à tous les développeurs, y compris Apple elle-même. En outre, la société a montré un exemple d’image (photo ci-dessus) qui illustre comment Facebook pourrait demander le consentement des utilisateurs, afin de pouvoir continuer à suivre et à exploiter le système Identifier for Advertisers (IDFA). Quel que soit le choix, l’utilisateur peut toujours le modifier ultérieurement à partir des paramètres d’iOS 14, avec l’objectif partagé aujourd’hui par Apple de lui offrir une liberté de choix maximale.

Apparemment, Facebook se prépare à diffuser une deuxième publicité dans d’autres journaux américains, cette fois pour affirmer qu’Apple tente de détruire l’Internet gratuit. L’essence de l’argument est que les sites Web et les fabricants d’applications seront contraints de facturer le contenu si leur capacité à diffuser des publicités personnalisées est paralysée.