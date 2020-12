Facebook cible à nouveau Apple, cette fois en ce qui concerne la nouvelle législation proposée par la Commission européenne pour réglementer l’App Store et les applications Apple propriétaires.

Dans une déclaration publiée sur Reuters, un porte-parole de Facebook a déclaré que la société espérait que les nouvelles règles fixeraient des limites fermes pour Apple.

La loi sur les marchés numériques actuellement en discussion dans l’Union européenne obligerait Apple à modifier la façon dont ses applications sont affichées dans les recherches de l’App Store. Un changement potentiel consiste à mettre fin à la préférence personnelle, lorsque, par exemple, la recherche d’applications entraîne des options d’affichage pour un produit Apple. Un autre changement majeur obligerait Apple à autoriser les utilisateurs à désinstaller toutes les applications propriétaires préchargées sur leurs appareils.

Selon Facebook, ces réglementations sont l’occasion de porter un autre coup dur à Apple, la société « utilisant son pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs ». Voici la déclaration complète de Facebook :

« Nous espérons que la DMA fixe également des limites pour Apple. Cette société contrôle tout un écosystème, de l’appareil à l’App Store et aux applications, et utilise ce pouvoir pour nuire aux développeurs et aux consommateurs, ainsi qu’aux grandes plates-formes comme Facebook. »

Les commentaires de Facebook interviennent le lendemain du lancement par Apple de nouvelles étiquettes de confidentialité sur l’App Store, conçues pour rendre les utilisateurs plus conscients des données collectées par chaque application et de ce qui est fait avec ces données. Il va sans dire que l’étiquette de confidentialité de l’application Facebook est assez longue.

Facebook a également critiqué le système anti-tracking intégré à iOS 14, qui oblige les développeurs à avoir le consentement exprès des utilisateurs afin de profiter de l’IDFA et de proposer des publicités ciblées.