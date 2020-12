Samedi, le PDG d’Apple, Tim Cook, a pris la parole lors du Sommet des Nations Unies sur l’ambition climatique. Il a parlé de l’environnement et de la façon dont les dirigeants politiques et les entreprises du monde entier ont le fardeau d’agir pour lutter contre le changement climatique qui est désormais une urgence historique.

Dans son discours, Tim Cook a souligné les initiatives environnementales d’Apple, y compris diverses installations dans le monde alimentées à 100% d’énergie renouvelable et l’objectif d’atteindre la neutralité carbone tout au long de la chaîne d’approvisionnement et l’utilisation des produits d’ici 2030.

« Merci à tous les supporters et dirigeants qui se sont joints à nous aujourd’hui.

C’est une réunion importante et chez Apple, nous ne prenons pas notre présence dans ce groupe à la légère. Nous le portons comme un insigne du devoir. En cette période d’urgence historique, chaque dirigeant de pays, d’entreprise et de communauté a un fardeau particulier à agir. Cette année, Apple a accéléré nos progrès sur l’environnement.

Nous sommes devenus neutres en carbone pour les émissions des entreprises du monde entier. Nous aidons déjà 95 de nos fournisseurs à passer à une énergie 100% renouvelable, un nombre qui ne cesse de croître. Nous avons dévoilé un plan, sans égal dans son ambition, pour atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et de l’utilisation des produits d’ici 2030 – 20 ans avant l’objectif fixé par les Nations Unies. Nous voyons chaque partie du cycle de vie de notre appareil, de la conception à la fabrication, en passant par la vie et la réparation, en passant par le recyclage, comme une opportunité d’innovation environnementale, qui nous pousse vers notre objectif d’une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée.

Le choix entre les objectifs de l’entreprise et l’avenir de notre planète est faux et chaque nouvelle innovation verte en est la preuve. Ensemble, nous pouvons passer à une économie zéro carbone et inaugurer une nouvelle ère d’opportunités inclusives. C’est une période d’ambition, de coopération et de leadership. Chez Apple, nous sommes fiers d’être votre partenaire et appelons les entreprises et les gouvernements du monde entier à tout mettre en œuvre pour faire de 2021 l’année où nous franchissons définitivement le cap. »

En matière d’environnement, Tim Cook a toujours été à l’avant-garde de l’amélioration de la situation mondiale.