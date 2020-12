Apple a annoncé que Tim Cook prononcera ce week-end un discours au sommet des Nations Unies qui portera sur le changement climatique.

Tim Cook prononcera le discours le samedi 12 décembre, avec d’autres orateurs et invités, dont le Premier ministre Giuseppe Conte. Le Sommet Ambition Climat sera accueilli conjointement par les Nations Unies, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Chili. Au cours de ce sommet, « les pays établiront de nouveaux engagements ambitieux au titre des trois piliers de l’Accord de Paris : atténuation, adaptation et engagements financière ».

« Les impacts du changement climatique se font sentir dans toute la société. Le sommet fournira une plate-forme significative pour la société civile, les jeunes et les représentants des peuples autochtones, dont beaucoup subissent de manière disproportionnée les effets du changement climatique.

Le changement climatique doit également être abordé par des systèmes entiers et, par conséquent, nous voulons également fournir une plate-forme aux entreprises, aux villes et aux autres acteurs non étatiques qui se mobilisent et collaborent pour soutenir les gouvernements et accélérer le changement systémique nécessaire pour réduire les émissions. »

Apple est l’une des plus grandes entreprises au monde et s’est souvent concentrée sur le changement climatique, à tel point qu’elle s’est engagée à devenir une entreprise 100% neutre en carbone tout au long de la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030. Détails du discours de Cook au Sommet des Nations Unies sur le climat ne sont pas encore connus, mais nous nous attendons à une concentration sur les efforts d’Apple, ainsi qu’à un regard plus large sur la nécessité pour les États-Unis de se réengager avec le reste du monde.