Apple a conclu un accord pour apporter une adaptation du livre de Blake Crouch « Dark Matter » sur sa plateforme Apple TV+.

Cette décision intervient après une longue période de pré-production signée par Sony dans le passé, qui a été suivie d’un accord de production de 1,25 million de dollars. Maintenant, Apple a réussi à conclure un nouvel accord pour apporter Dark Matter sur TV+, mais nous ne savons toujours pas s’il s’agit d’une série ou d’un long métrage.

« Dark Matter » de Blake Crouch est décrit comme un thriller de science-fiction de haut niveau dans le sillage de « Memento » et « Looper ».

Un brillant physicien nommé Jason Dessen vit à Chicago avec sa femme Daniela et son fils Charlie. C’est un vrai génie, et alors qu’il fut un temps vers la fin de la trentaine où ses recherches auraient pu faire de lui une star dans son domaine, il a plutôt choisi une vie familiale.

Une nuit, alors qu’il rentrait chez lui, il est kidnappé par un mystérieux homme masqué et se fait injecter une drogue. Quand il se réveille, son monde a complètement changé. Il n’est plus marié, n’a pas d’enfant et a connu une réussite professionnelle au-delà de ses rêves les plus fous. Cela le met dans un voyage passionnant, mystérieux et, parfois, terrifiant pour apprendre ce qui lui est arrivé et pour retrouver le chemin des gens et de la vie qu’il aime.

Dark Matter devrait arriver sur Apple TV+ entre fin 2021 et 2022.