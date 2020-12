Les nouveaux AirPods Max présentés hier par Apple n’intègrent pas la puce U1 pour l’ultra large bande, de plus leur poids est supérieur à celui de nombreux autres casques concurrents.

Introduite pour la première fois dans l’iPhone 11, la puce U1 permet à l’appareil d’avoir une plus grande conscience spatiale. Par exemple, la distance entre deux appareils prenant en charge le haut débit peut être mesurée avec précision en calculant le temps nécessaire à une onde radio pour atteindre puis revenir entre les deux appareils.

Apple a également inclus cette puce sur iPhone 12, l’Apple Watch Series 6 et le HomePod mini, mais pas sur l’iPhone SE de deuxième génération, l’Apple Watch SE 2020, l’iPad Air, l’iPad de dernière génération et l’iPad Pro.

En outre, à ce jour, Apple n’a utilisé que partiellement le potentiel de la technologie Ultra Wideband, la limitant principalement à la fonction AirDrop sur iOS 13 et versions ultérieures, mais la société a promis à plusieurs reprises qu’à l’avenir, la puce U1 serait exploitée d’une manière encore plus intéressante. Par exemple, les AirTags utiliseront certainement la puce U1 pour localiser les objets perdus avec une plus grande précision.

Quant aux AirPods Max, certains analystes avaient prévu une intégration de la puce U1 pour permettre à l’utilisateur – entre autres – de porter le casque sans se soucier du bon sens entre la droite et la gauche, étant donné que la « conscience spatiale » de la puce aurait permis à l’appareil de tout comprendre de manière autonome et automatisée.

Mais, Apple n’a finalement pas intégré cette puce dans les nouveaux écouteurs.

Poids

Quiconque utilise une paire d’écouteurs supra-auriculaires sait que le poids joue un rôle important pour garantir une bonne expérience d’écoute, surtout si elle se prolonge. L’utilisation d’écouteurs qui pensent peut avoir un impact sur le confort général.

Les nouveaux AirPods Max pèsent 384,8 grammes (tous les autres détails ici), ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais c’est un peu plus élevé que de nombreux autres écouteurs supra-auriculaires haut de gamme actuellement sur le marché.

Voici quelques exemples :

Audeze LCD-1 – 250 grammes

Beyerdynamic Amiron Wireless – 380 grammes

Bose 700 – 249 grammes

Bose Quiet Comfort 35 II – 310 grammes

Sennheiser PXC 550-II – 227 grammes

Sony WH-1000XM4 – 254 grammes

Avec 384,8 grammes, les AirPods Max sont sensiblement les écouteurs les plus lourds du groupe, à l’exception du studio Amiron Wireless de Beyerdynamic qui ont presque le même poids.

Il sera intéressant de savoir comment la conception ergonomique des AirPods Max annoncés par Apple compensera cela. Par exemple, la société a utilisé une bande perforée sur le bandeau pour répartir le poids uniformément et réduire la pression sur la tête, tandis que les écouteurs sont rembourrés avec de la mousse à mémoire de forme pour offrir un plus grand confort et améliorer la qualité sonore.

Les premiers tests permettront de savoir si Apple a réussi à faire oublier le poids des AirPods Max.