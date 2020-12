Comme prévu par les rumeurs, Apple vient de lever le voile, non pas sur l’AirPods Studio, mais bien sur les AirPods Max au prix de 629 €.

Pour ce prix, le pack comprend le casque audio AirPods Max, un câble Lightning vers USB-C et un smart case pour le transport.

Apple présente ses AirPods Max comme un casque offrant un « confort d’exception », lequel est équipé d’un bandeau en mesh et coussinets acoustiques en mousse à mémoire de forme. Sur le dessus, on trouve une petite molette, très similaire à celle de l’Apple Watch, lequel permet de contrôler les fonctions lecture/pause et Avance, ainsi que Siri et les appels.

Quant à la qualité audio, Cupertino parle d’un son haute-fidélité : « Le transducteur spécialement conçu reproduit une large gamme de fréquences, dévoilant chaque son dans ses moindres détails. »

En termes d’autonomie, Apple annonce 20 heures avec l’ANC ou l’audio spatial actifs. Le casque dispose d’un mode charge rapide qui permet d’offrir 1h30 d’écoute pour 5 minutes de charge. Le casque est se charge à l’aide du port Lightning, grâce au câble USB-C vers Lightning qui est fourni.

Les AirPods Max sont également équipés de la réduction de bruit active capable d’offrir un son profondément immersif. Ils disposent aussi du Mode Transparence pour entendre le monde qui vous entoure. Au total, le casque embarque 9 microphones parmi lesquels 8 sont dédiés à l’ANC, et 3 pour la détection des voix.

Les AirPods Max sont déjà en vente au prix de 629€, pour une livraison annoncée entre le 16 et 18 décembre. Le casque audio est disponible en gris sidéral, vert, bleu ciel, argent et rose.

Reste à voir si les tests seront positifs pour ce casque audio Apple dont le prix est un peu trop élevé.