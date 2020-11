Après les concerts de l’iPhone 13 et du 13 Pro, voilà un concept de l’iPhone 13 Fold très intéressant qui pourrait en faire rêver plus d’un.

Ce concept vient de l’utilisateur TikTok @imKashama, lequel n’en est pas à son premier coup d’essai. Déjà cet été, il avait posté un autre concept de l’iPhone 13 Flip que vous trouverez sans mal sur son compte TikTok. Mais celui du jour repousse encore plus les limites avec plusieurs innovations que malheureusement nous ne verrons pas sur iPhone avant un bon moment, voire même jamais. Cet iPhone 13 Fold s’ouvre en deux comme le Samsung Galaxy Fold2, mais en bien moins épais. De plus, l’ouverture se fait automatiquement après un double slide sur l’écran extérieur. Une fois ouvert, on accède à un grand écran borderless, dépourvu d’encoche ou toute autre capteur visible qui pourrait gâcher le design.

Mieux vous laisser juger ce concept en regardant la vidéo ci-dessous :

Vous conviendrez que l’appareil se veut très élégant, et surtout très futuriste. Techniquement, ce concept pourrait très bien aboutir sur un prototype, c’est faisable en soi. Seulement, Apple n’est certainement pas prête pour sortir ce type d’appareil avant bien des années. Et c’est d’ailleurs bien dommage car là nous pourrions réellement parler de révolution, et pas seulement d’une évolution comme Apple nous y a habitué ces dernières années.

Qu’en dîtes-vous ?