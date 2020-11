Après la sortie des nouveaux iPhone 12 et 12 Pro, il est déjà temps d’imaginer ce à quoi on peut s’attendre avec les premiers concepts d’iPhone 13 et 13 Pro.

Concept iPhone 13

Le premier concept montre un appareil plutôt futuriste par rapport aux modèles actuels.

La face avant est entièrement occupée par l’écran, qui se courbe sur les quatre côtés, prenant la place du cadre latéral plat actuel. L’encoche disparaît également au profit de ce qui ressemble à un trou allongé. La caméra frontale n’est pas visible, probablement cachée sous l’écran.

Au dos, le design est plus classique, très proche de celui des modèles actuels, qui se distingue principalement par la présence de quatre capteurs arrière disposés à l’intérieur du module photo carré.

Et le modèle Pro ?

Le modèle Pro est, quant à lui, quelque peu différent, avec des lignes générales similaires à celles du modèle actuel. L”écran n’enveloppe pas toute la face avant, mais les bords sont plus minces sur les quatre côtés. Dans la partie supérieure, l’encoche est toujours présente, bien que sa largeur a été réduite dans ce concept.

Le dos est très proche des modèles Pro actuels, avec une couverture arrière en verre, toujours avec un module photo carré lequel abrite quatre capteurs photo. Le cadre latéral ne change pas non plus, adoptant à nouveau un design plat comme la génération actuelle.

Bref, l’auteur du concept a voulu imaginer deux modèles complètement différents, probablement parce qu’ils étaient destinés à des usages différents.

Vous pouvez jeter un œil au concept complet de l’iPhone 13 dans la vidéo ci-dessous :