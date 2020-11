Il n’est pas impossible que la France vienne de déclencher une guerre commerciale avec les États-Unis, suit à l’approbation de la « taxe Apple » qui concerne en réalité tous les géants américains de la technologie. Il s’agit d’une taxe spécifique contre les multinationales technologiques que le pays considère comme des fraudeurs fiscaux.

Les États-Unis espéraient que le pays attendrait un accord global sur le traitement fiscal des grandes entreprises technologiques, mais la France a finalement décidé de procéder unilatéralement. Cette décision pourrait déclencher des représailles de la part de Washington, avec le lancement d’une guerre commerciale entre les deux pays.

L’année dernière, le président Macron a accusé Apple et d’autres entreprises de technologie d’avoir « un statut de paradis fiscal permanent » en Europe. Pour cette raison, la France a désormais activé une taxe de 3% sur les sociétés dites GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon.

Le « statut de paradis fiscal » fait référence aux pratiques utilisées par Apple et d’autres sociétés américaines pour canaliser les bénéfices sur les ventes européennes en Irlande, et ainsi demander des déductions importantes pour les frais de recherche et développement encourus aux États-Unis.

Le résultat final est que les géants de la technologie peuvent gagner d’importantes sommes d’argent grâce aux ventes dans des pays comme la France tout en prétendant réaliser de très faibles bénéfices localement. Étant donné que les impôts sont calculés sur les bénéfices, cela signifie que ces entreprises paient peu ou pas d’impôts dans les pays où les ventes sont effectuées.

La France veut mettre fin à cette pratique en imposant une taxe de 3% sur le revenu. Étant donné que les marges d’Apple sont généralement d’environ 37%, cela équivaudrait à un impôt sur les bénéfices de 8%, toujours extrêmement bas par rapport aux normes normales de l’impôt sur les sociétés, mais toujours plus que ce que le pays obtient actuellement.

Entre-temps, diverses propositions européennes avaient été avancées pour rechercher une solution commune, mais apparemment la France a commencé à agir de son propre chef et à exiger cette taxe des entreprises technologiques. Facebook et Amazon sont parmi les premiers à avoir reçu une communication des autorités françaises ces derniers jours avec la demande de paiement de cette taxe pour 2020.

La demande de Paris de collecter des impôts représente la fin d’une trêve avec Washington qui a débuté ces derniers mois, lorsque le gouvernement français a bloqué sa taxe numérique en attendant une solution commune.

« Nous ne pouvons plus attendre et les entreprises technologiques sont les grands gagnants de la pandémie », a déclaré un responsable français.

Une guerre commerciale avec les États-Unis semble désormais inévitable. Le gouvernement américain pourrait imposer une taxe de 25% sur les principaux sacs et cosmétiques français dans le pays, avec la menace que de telles mesures soient également étendues au champagne et au fromage.