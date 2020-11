2021 devrait une belle année pour Apple, mais aussi pour les clients, avec le lancement de nouveaux MacBook ARM, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Dans une note destinée à ses clients, Ming-Chi explique en effet qu’Apple pourrait lancer de nouveaux MacBook ARM dans le courant du second semestre 2021. Possible que cela concernera une machine de 14″ et une autre de 16″, comme il l’avait déjà évoqué en juillet dernier. Durant l’été 2020, il avait également parlé du lancement d’un nouveau MacBook Pro 13″ et d’un iMac 24″ revu, les deux sont aujourd’hui disponibles. On peut donc s’attendre à ce que ça bouge sur au moins l’une des deux machines portables, probablement la version de 16″.

Quant aux AirPods 3, l’analyste confirme qu’ils pourraient arrivés au cours de la seconde moitié de 2021, plutôt vers la fin. Selon les rumeurs, ces AirPods de troisième génération devraient hériter du design des AirPods Pro, chose à laquelle s’attend aussi Ming-Chi Kuo.

Pour ce qui de la prochaine Apple Watch, là encore, l’analyste s’est fendu d’une prédiction concernant les ventes qui selon lui seront toujours importantes, notamment grâce à de nouvelles fonctions liées à la santé. Kuo s’attend aussi à ce que Cupertino revoit le design de sa montre connectée, sans en dire davantage.

Puis, il est question d’un nouvel iPad dit “économique” (iPad 8 ?), dont le lancement pourrait avoir lieu l’année prochaine. Kuo parle d’une connectivité 5G et d’un écran mini-LED pour cette future tablette. Aux dernières nouvelles, il se dit que la gamme iPad Pro pourrait aussi bénéficier de cette nouvelle technologie d’écran très prochainement, avant de passer à l’OLED.