Le site Web coréen The Elec pense qu’Apple lancera au moins un modèle d’iPad Pro avec des écrans mini-LED au premier semestre 2021, suivi de modèles OLED.

Après la sortie du premier modèle d’iPad Pro avec une dalle mini LED début de 2021, The Elec a annoncé qu’Apple lancerait de nouveaux modèles d’iPad Pro avec écrans OLED au cours du second semestre. Samsung et LG développeraient déjà des écrans OLED pour l’iPad Pro.

Cela signifie que la technologie mini-LED pourrait être limitée à l’iPad Pro 12,9 pouces qui sortira au début de l’année prochaine. Tous les autres modèles lancés dans les mois suivants auront un écran OLED.

Les écrans mini-LED et OLED partagent de nombreux avantages par rapport aux écrans LCD traditionnels : une luminosité plus élevée, un meilleur rapport de contraste et une plus grande efficacité énergétique. Par rapport aux écrans OLED, le mini-LED élimine tous les problèmes de brûlure et offrent d’autres technologies avancées qui améliorent leur qualité. Pour rappel, Apple utilise déjà la technologie OLED sur l’iPhone et l’Apple Watch.