Certains membres du Congrès américain ont accusé Apple de tenter de bloquer un projet de loi sur le travail forcé, ce qui obligerait les entreprises américaines à s’assurer que leur chaîne d’approvisionnement n’est pas impliquée dans de tels abus.

Le projet de loi vise à mettre fin au recours au travail forcé contre la minorité ethnique ouïghoure dans la région chinoise du Xinjiang.

La loi sur la prévention du travail forcé ouïghour a été adoptée aux États-Unis avec 406 voix contre 3 à la Chambre. Le mois dernier, Apple a fait appel à une société de lobbying pour s’engager avec le Congrès et tenter – selon l’acte d’accusation – de faire obstacle à l’entrée en vigueur de la loi.

Voici ce que rapporte le Washington Post :

« Les lobbyistes d’Apple tentent d’affaiblir un projet de loi visant à empêcher le travail forcé en Chine, selon deux membres du personnel du Congrès familiers avec la question, soulignant le conflit entre ses impératifs commerciaux et sa position officielle en matière de droits de l’homme.

La loi sur la prévention du travail forcé ouïghour obligerait les entreprises américaines à s’assurer qu’elles n’utilisent pas de travailleurs incarcérés ou forcés de travailler principalement dans la région musulmane du Xinjiang, où des chercheurs universitaires estiment que le gouvernement chinois a placé plus d’un million de personnes dans des camps d’internement. Apple est fortement tributaire de la fabrication chinoise, et des rapports sur les droits de l’homme ont identifié des cas où du travail forcé ouïghour présumé a été utilisé dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Les membres du personnel du Congrès ont déclaré qu’Apple était l’une des nombreuses entreprises américaines opposées au projet de loi tel qu’il est rédigé. Des sources ont refusé de divulguer des détails sur des dispositions spécifiques qu’Apple tentait de supprimer ou de modifier, car elles craignaient que la divulgation de ces dispositions ne les identifie aux yeux d’Apple. Mais tous deux ont décrit l’effort d’Apple comme une tentative de contrecarrer l’entrée en vigueur de la loi.

“Ce qu’Apple voudrait, c’est que nous nous assoyions tous et parlions sans avoir de conséquences réelles”, a déclaré Cathy Feingold, directrice du département international de l’AFL-CIO et l’un des principaux défenseurs de cette loi. “Ils sont choqués car c’est la première fois qu’il pourrait y avoir une réelle applicabilité effective de la norme”. »

Apple impose des conditions strictes à ses fournisseurs, qui incluent également une interdiction du recours au travail forcé, mais la chaîne d’approvisionnement d’Apple est complexe et un audit complet nécessite de revoir les pratiques de divers fournisseurs et fournisseurs.

En mars, deux partenaires d’Apple ont été impliqués dans le recours au travail forcé dans la région. La même chose s’est produite en août avec une entreprise chinoise qui produit des t-shirts pour le personnel d’Apple et qui a utilisé le travail forcé pour la production.

Cependant, il semble peu probable qu’Apple ait tenté d’une manière ou d’une autre d’affaiblir la législation contre le travail forcé. L’entreprise a exprimé à plusieurs reprises son horreur à l’idée de telles pratiques, annonçant des répercussions pour les fournisseurs concernés (y compris la suspension de tout accord).

Cependant, il y a une explication potentielle. Une disposition du projet de loi oblige les entreprises américaines à certifier à la Securities and Exchange Commission que leurs produits ne sont pas fabriqués en utilisant le travail forcé au Xinjiang. S’il s’avère que des entreprises ont eu recours au travail forcé dans la région, elles pourraient faire l’objet de poursuites pour divers types de violations.

Si Apple ne peut pas rapidement et facilement éviter d’utiliser des fournisseurs en aval basés dans la région, elle peut essayer de diluer l’offre, d’enquêter sur les allégations, puis de prendre les bonnes mesures. Pour cela, cependant, cela prend du temps et il n’est pas possible d’abandonner des fournisseurs indispensables du jour au lendemain.

Apple n’a pas encore publié de déclaration à ce sujet.