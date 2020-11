L’iPhone 12 Pro Max est maintenant entre nos mains depuis vendredi dernier, ce qui nous permet aujourd’hui de vous faire un retour sur l’autonomie.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de retenir les choses suivantes : le 12 Pro Max embarque une plus petite batterie de 3,687 mAh, contre 3,996 mAh pour le 11 Pro Max. Cette différence ne joue pourtant pas en défaveur du 12 Pro Max. Selon les données d’Apple, il garantit jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 80 heures de lecture audio. En comparaison, l’iPhone 11 Pro Max peut lire jusqu’à 10 heures de lecture vidéo, jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en streaming et jusqu’à 80 heures de lecture audio sur une seule charge.

Une autonomie de rêve !

En effet, l’iPhone a été pédant très longtemps la bête noire de leur utilisateur, mais Apple a su rattraper son retard au fil des nouveaux modèles. Déjà, l’iPhone 11 Pro Max nous a offert une très bonne autonomie durant toute une année. Mais Apple repousse une nouvelle fois les limites avec le 12 Pro Max, grâce aux optimisations logicielles, en plus de la nouvelle puce A14 Bionic.

Dans les faits, on voit très bien que l’appareil tient nettement mieux la charge que le modèle précédent de 2019. À titre d’exemple, je me suis levé à 5h du matin samedi dernier, avec donc une batterie à 100% avant d’entamer ma journée. Mon 12 Pro Max n’est pas resté dans la poche tout au long de la journée, bien au contraire. J’ai pas mal naviguer sur le Web, passé de nombreux appels de plusieurs minutes, fait beaucoup de photos, le tout à une luminosité à 100%. J’ai également passé du temps sur les réseaux sociaux, envoyé plusieurs mails, lancé plusieurs apps en tout genre (mais pas de jeu), et regardé plusieurs vidéos sur YouTube.

Après cette journée où le 12 Pro Max a été quand même bien sollicité, il restait 44% de batterie à 22h30. Concrètement, il est possible de tenir une journée et demie sans le recharger. Évidemment, il s’agit là d’un exemple d’utilisation qui pourrait bien être différente d’un autre utilisateur. Je parle de mon utilisation qui était la même qu’avec le 11 Pro Max de manière quotidienne. De plus, tout le monde ne se lève pas à 5h du matin. Si vous vous levez à 7h ou 8H vous devriez terminer la journée avec plus de pourcentages. Tout dépendra bien entendu de votre utilisation. Si vous passez plus de temps à jouer ou à regarder des vidéos en streaming, il sera normal que la batterie ne tienne pas toute la journée.

Si l’on se base sur une même utilisation sur ces deux iPhone (12 Pro Max vs 11 Pro Max), ce qui est mon cas, je peux dire que j’ai gagné entre environ 15 à 20% en autonomie. De fait, vous devriez également obtenir le même résultat, si vous ne changez pas votre utilisation, lors du passage entre le 11 Pro Max et le 12 Pro Max. L’autonomie vous paraîtra encore plus importante si vous venez d’un iPhone plus ancien ou doté d’une batterie plus petite comme sur l’iPhone 11, le X ou XS.

Et vous ?

Le plus important reste maintenant d’avoir plusieurs retours de différents utilisateurs. Chacun peut en effet avoir une utilisation totalement différente, et il est intéressant de savoir quelles votre expérience vis à vis de l’autonomie du 12 Pro Max.

Dites-nous dans les commentaires si vous vous retrouvez dans ce qui a été dit dans ce post ou si au contraire votre expérience est clairement différente.

