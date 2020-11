Nous venons enfin de récupérer l’iPhone 12 Pro Max que nous avons pris en Bleu Pacifique, une couleur tout simplement magnifique. Le rendu est identique à l’iPhone 12 Pro de 6,1″ que nous avons présenté en octobre dans ce post, à la différence que le 12 Pro Max est nettement plus grand !

Avant de nous lancer dans le test complet, nous vous proposons de découvrir le plus grand iPhone jamais conçu par Apple. Son immense écran OLED fait en effet 6,7″, autant vous dire qu’il se veut imposant. Certains le trouverons trop grand, mais d’autres l’apprécierons pour les jeux mais aussi pour regarder des films ou vidéos.

Autrement dans le pack, rien de plus que l’iPhone 12 Pro : l’appareil, le câble USB-C > Lightning, les habituels manuels, l’outil SIM, et les écouteurs Earpods dans la seconde boîte blanche.

Une fois en main, il est clair que l’on sent la différence par rapport au 12 Pro, mais c’est encore pire si vous venez d’un iPhone X/XS/11 Pro de 5,8 pouces. Il vous faudra avoir de grandes poches !

Ci-dessous, nous avons placé l’iPhone 12 Pro Max à côté de l’iPhone SE premier du nom de 4″. La photo parle d’elle-même, ce big écran va être offrir un réel confort visuel.

Dans cette autre photo, nous avons aussi comparé le 12 Pro Max a l’iPhone 6 Plus de 5,5″. Vous remarquerez que la taille du châssis est quasiment identique. Mais grâce à l’écran bord à bord du 12 Pro Max, celui-ci permet d’avoir une surface d’écran de 6,7″ contre 5,5″ du 6 Plus.

Et sur cette dernière photo, vous pouvez voir l’iPhone SE (4″), l’iPhone 7 (4,7″) comparés au 12 Pro Max de 6,7″. Pas de doute ce nouvel iPhone 2020 va être un vrai bonheur à utiliser.

La prochaine étape est de tester à fond ce 12 Pro Max, et nous reviendrons prochainement avec un test complet. Nous verrons à l’usage ce qu’il a dans le ventre, son autonomie, ses prouesses photographiques, et bien plus encore.