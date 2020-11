Le jailbreak checkra1n a été mis à jour avec la prise en charge d’iOS 14.2, bien qu’il ne soit actuellement pas compatible pour tous les appareils.

La prise en charge officielle de checkra1n 0.12.0 beta inclut actuellement tous les appareils jusqu’à la puce A10 / A10X et une prise en charge limitée des appareils avec puce A11 (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X). Comme vous pouvez le comprendre, tous les appareils plus récents ne sont actuellement pas pris en charge par l’outil.

Checkra1n 0.12.0 prend actuellement en charge :

iOS 14.1 – 14.2

Appareils avec puce A10 / A10X sur iOS 14.X

Prise en charge limitée des périphériques à puce A11 sur iOS 14.x (Options > Ignorer le contrôle BPR A11)

Les appareils actuellement pris en charge sont:

iPhone 7 et 7 Plus

iPad 5e, 6e et 7e générations

iPod touch 7

iPad Pro deuxième génération

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X

iPhone 6s, 6s Plus, SE

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro première génération

Apple TV 4 et 4K

iBridge T2

Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger checkra1n 0.12.0 beta à cette adresse. Pour jailbreaker votre appareil, vous pouvez suivre notre tutoriel ici.