Le jailbreak checkra1n a été mis à jour avec la prise en charge d’iOS 13.3. La version 0.9.7 beta apporte également de nombreuses corrections de bugs et changements, y compris la prise en charge de l’Apple TV 4K.

Vous trouverez ci-dessous le journal des modifications complet avec toutes les nouvelles fonctionnalités de cette version :

Corrections de bugs :

Correction d’un problème qui empêchait l’interface graphique de détecter les changements dans les modes de l’appareil

Correction d’un problème qui provoquait le blocage de l’interface graphique pendant le jailbreak de certains modèles d’iPad

Autres changements :

Ajout de la prise en charge initiale de l”Apple TV 4K

Mises à jour OTA supprimées au démarrage

Prise en charge d’iOS 13.3

Suppression de libimobiledevice en tant que dépendance

Gère correctement les situations où une connexion Internet n’est pas disponible au démarrage de tvOS

Ajout d’un lien vers le Centre de contrôle de tvOS pour lancer l’application Checkra1n sur l’Apple TV.

Si l’erreur -20 se produit, recommencez le jailbreak en sélectionnant l’option “mode sans substrat” dans l’application et voyez si le problème est résolu.

Problèmes connus :

L’Apple TV 4K produira une erreur -20, même en cas de jailbreak réussi.

Compatibilité

iPhone 5s (support expérimental)

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad 2

iPad Air (support expérimental)

iPad mini 2 (support expérimental)

iPad mini 3 (support expérimental)

iPad mini 4

iPad Air (pas encore supportés, mais bientôt)

iPad 5e génération (pas encore supportés, mais bientôt)

iPad Pro 1ère génération (pas encore supportés, mais bientôt)

iPad 6e génération

iPad Pro (2017)

iPod touch 6G

iPod touch 7G

Vous pouvez télécharger ici la version 0.9.7 beta de checkra1n. Pour faire ce jailbreak, retrouver notre guide dans ce post.

Tutoriel jailbreak iOS 13.3

Téléchargez l’outil CheckRa1n (disponible sur Mac seulement)

Vous avez besoin d’une connexion Internet active sur à la fois sur l’appareil et sur l’ordinateur.

Étape 1 : Décompressez l’archive et déplacez-la sur le bureau ou dans votre dossier Applications.

Étape 2 : Connectez l’appareil au Mac à l’aide du câble d’origine.

Étape 3 : À ce stade, mettez l’appareil en mode DFU.

iPhone 8 ou modèle ultérieur : appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume. Appuyez brièvement sur le bouton de réduction du volume. Ensuite, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse.

iPhone 7, iPhone 7 Plus et iPod touch (7e génération) : maintenez le bouton du haut (ou le bouton latéral) et le bouton de réduction du volume enfoncés simultanément. Continuez de les maintenir enfoncés jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse.

iPad avec bouton principal, iPhone 6s ou modèle antérieur et iPod touch (6e génération) ou modèle antérieur : maintenez le bouton principal et le bouton du haut (ou le bouton latéral) enfoncés simultanément. Continuez de les maintenir enfoncés jusqu’à ce que l’écran du mode de récupération apparaisse

Étape 4 : Ouvrez CheckRa1n et cliquez sur “Start”, puis « Next » et une nouvelle fois sur « Start ».

Étape 5 : La procédure de jailbreak se lancera automatiquement et l’appareil redémarrera.

Étape 6 : Si tout c’est bien passé, alors vous verrez l’application CheckRa1n sur votre écran d’accueil; lancez-le et le reste de la procédure sera automatique.

Étape 7 : Après un nouveau redémarrage, vous trouverez l’application Cydia. Démarrez-la et attendez la première actualisation du contenu.

Voilà, votre appareil est maintenant jailbreaké. Vous pouvez installer vos tweaks préférés, mais vérifiez bien leur compatibilité avant. Certains peuvent être incompatibles et provoquer des problèmes irréversibles vous obligeant à restaurer votre appareil.