Apple a annoncé que les développeurs devront fournir de nouveaux détails de confidentialité dans les fiches de l’App Store à partir du 8 décembre.

Ces fiches dédiées à la confidentialité ont été présentées lors de la dernière WWDC. L’objectif est de informer davantage d’informations aux consommateurs sur la gestion de la confidentialité de chaque application individuelle. Aujourd’hui, Apple a confirmé que les nouveaux détails de confidentialité devront être intégrés dans les nouvelles applications et mises à jour d’applications sur l’App Store à partir du 8 décembre.

Grâce à ces fiches, les utilisateurs pourront lire tous les détails relatifs aux pratiques de confidentialité d’une application avant de la télécharger depuis l’App Store.

Dans l’onglet de chaque application, il sera possible de connaître les types de données que l’application peut collecter et si ces données sont connectées à l’utilisateur, si elles sont partagées avec des tiers ou si elles sont utilisées pour la surveillance. Les utilisateurs doivent également avoir la possibilité de refuser de partager une ou plusieurs données.

Voici comment Apple présente cette fonctionnalité aux développeurs :

« Vous pouvez désormais saisir les informations de confidentialité de votre application dans l’App Store Connect. Ces informations seront nécessaires pour envoyer de nouvelles applications et mises à jour d’applications à l’App Store à partir du 8 décembre 2020.

Il est nécessaire d’identifier toutes les collectes et utilisations possibles des données, même si certaines données ne seront collectées et utilisées que dans des situations limitées. Les réponses doivent suivre les directives d’examen de l’App Store et toute loi applicable.

Vous êtes responsable de garder vos réponses exactes et à jour. Si vos pratiques changent, mettez à jour vos réponses dans l’App Store Connect.

Une vue d’ensemble transparente des pratiques de confidentialité d’une application est la clé pour établir la confiance avec les utilisateurs potentiels. »

Pour les utilisateurs, cela signifie qu’à partir du 8 décembre, beaucoup plus d’informations dédiées à la confidentialité seront disponibles dans les onglets individuels des applications sur l’App Store.