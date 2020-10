En marge de la conférence financière du quatrième trimestre 2020, les deux dirigeants d’Apple, Tim Cook et Luca Maestri, ont fourni de nombreuses informations intéressantes sur les derniers résultats, l’iPhone 12 et de nombreux autres aspects de l’entreprise.

Données et premiers commentaires

Au quatrième trimestre de l’exercice 2020, Apple a affiché des revenus de 64,7 milliards de dollars, 1% de plus que l’an dernier pour la même période, tout en générant un bénéfice trimestriel par action diluée de 0,73 $. La marge brute de 24,7 milliards de dollars de ce T4 2020 améliore le résultat réalisé l’an dernier au même T4, correspondant à 24,3 milliards de dollars.

Avec 14,6 milliards de dollars de chiffre d’affaires, les services sont à nouveau un formidable moteur pour Apple, sans oublier toutes les autres catégories :

iPhone : 26,44 milliards

iPad : 6,79 milliards

Mac : 9,03 milliards

Apple Watch et autres accessoires : 7,88 milliards

Services (iCloud, Apple Music, App Store…) : 14,55 milliards

« Apple a terminé un exercice d’innovation face à l’adversité avec un record pour le trimestre de septembre, porté par les meilleures performances de tous les temps pour Mac et services », a déclaré Tim Cook. « Malgré les impacts continus du COVID-19, Apple est au milieu de sa période de lancement de produit la plus prolifique de tous les temps et la réponse rapide à tous nos nouveaux produits, menée par la première gamme d’iPhone compatibles 5G, a été extrêmement positive. Avec l’apprentissage à distance et le travail intelligent, les produits Apple ont été une fenêtre sur le monde pour les utilisateurs alors que la pandémie continue de faire rage. Nos équipes ont répondu aux besoins de ce moment avec créativité, passion et le genre de bonnes idées que seule Apple peut offrir ».

Bien que l’entreprise soit légèrement inférieure à la valeur estimée en dollars des ventes d’iPhone, elle a dépassé les revenus des services, des appareils portables, des Mac et des iPad. L’iPhone 12 n’a pas été lancé au cours du dernier trimestre fiscal et pour cette raison, aucune vente n’a été incluse dans les résultats.

Par ailleurs, en ce qui concerne les tablettes, seul l’iPad 10,2 pouces est sorti à la fin de cette période et il est peu probable qu’il ait eu beaucoup d’impact au cours du trimestre fiscal. Malgré cela, le segment a enregistré un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de dollars contre 4,66 milliards de dollars à la même période il y a un an.

Le segment Mac a également connu une forte dynamique au cours du trimestre, également grâce aux deux aspects examinés ci-dessus (formation à distance et télétravail). Pour le trimestre, Apple annonce un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars, contre 6,99 milliards de dollars l’année dernière.

La catégorie “Autres” a probablement connu quelques semaines de ventes supplémentaires depuis le lancement de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE, toutes deux livrées à la mi-septembre. La catégorie réalise un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dollars, une augmentation par rapport à 6,52 milliards il y a un an.

La Chine, un domaine clé pour la croissance d’Apple, a généré 7,9 milliards de dollars de ventes, contre 11,1 milliards de dollars en 2019.

Autres déclarations et points d’intérêt

En marge de la conférence, le PDG d’Apple Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri ont fait plusieurs déclarations :

Apple n’a annoncé aucune estimation pour le trimestre de vacances également en raison de la situation volatile du COVID-19. Tim Cook a déclaré qu’il existe un “niveau d’incertitude suffisant” pour justifier cette décision

Sur l’iPhone 5G, Cook a déclaré que la sortie était l’opportunité la plus importante de la décennie pour Apple, avec une base de clients fidèles prêts à une mise à niveau.

Aucune mention du nombre d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro vendus

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro arrivent en Corée du Sud, en Inde et dans 12 autres pays à partir du 30 octobre

Apple a redistribué près de 22 milliards de dollars aux investisseurs au cours du trimestre

Cook : “Les ventes et les performances des services iPhone sont plus fortes que prévu”

La catégorie Services a enregistré un nouveau record pour Apple, mais il n’y a pas de données spécifiques pour les différents services proposés par Apple

Record au T4 pour les USA, l’Europe et la plupart de l’Asie-Pacifique

La Chine a été la plus durement touchée par le manque de nouveaux iPhone au cours du trimestre, mais elle a quand même dépassé les attentes nationales pour la région : « Les affaires d’Apple en Chine au dernier trimestre ont été très fortes, et peut-être très différentes de ce que vous pourriez penser. Jetez un coup d’œil au nombre déclaré ».

Tim Cook est très confiant avec l’arrivée de l’iPhone 12 en Chine.

Cook à propos du COVID-19 : « Cela nous a poussés à réinventer chaque partie du processus d’innovation. Au cours de l’année, Apple a acheté et fait don de millions de masques faciaux, produit des millions d’écrans faciaux et aidé d’innombrables écoles à travers le monde, soutenant plus d’un million d’enseignants et d’étudiants. »

Le chiffre d’affaires trimestriel est nettement supérieur à celui du trimestre des vacances de 2014

Pas de données spécifiques sur Apple TV+, Apple Card, Apple Arcade car regroupées dans la catégorie Services

Les abonnements payants sont passés à 585 millions au total sur l’ensemble de la plateforme, 135 millions de plus chaque année

L’objectif de 600 millions d’abonnements payants sera atteint bien avant la fin de 2020

Seuls les appareils portables Apple représentent la taille d’une entreprise Fortune 130 (Apple Watch et AirPods)

Chiffre d’affaires record pour les Mac, malgré les contraintes d’approvisionnement

Les ventes d’iPad ont dépassé les attentes internes de l’entreprise

Jusqu’à 10000 feuilles de papier par jour sont économisées par Zurich Insurance en numérisant les flux de travail du service client avec l’iPad

Air Canada a réduit son empreinte carbone de 2200 tonnes par an en remplaçant les sacs de vol par des iPads

Sur la 5G, Tim Cook rapporte que la société a entamé une collaboration avec 100 opérateurs dans 30 pays

Cook confirme le succès de diverses initiatives d’achat de produits, comme celle relative au programme de mise à niveau iPhone avec mensualités.

Le lancement d’un bundle matériel est actuellement exclu

Pour en revenir au COVID-19, Tim Cook a admis que cela aurait un impact économique qui pourrait même affecter Apple avec des ventes plus faibles. Apple continuera à soutenir les communautés locales et à assurer une sécurité maximale dans ses magasins

Maestri sur l’iPhone 12 : « Nous ne publions pas de déclarations sur les marges brutes, mais lorsque nous proposons de nouveaux produits également du point de vue du design, les coûts sont plus élevés. »

Les paiements sans contact (et Apple Pay) ont connu une forte augmentation aux États-Unis également en raison du COVID-19, les gens préférant payer sans avoir à taper des codes ou à toucher les factures autant que possible.

Commence maintenant le trimestre le plus important pour Apple, celui de la période de Noël. Reste à voir comment elle va se dérouler…