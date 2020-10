Apple a publié les résultats financiers pour le quatrième trimestre 2020, qui est le quatrième trimestre fiscal de l’année en cours. La société a annoncé un chiffre d’affaires record de 64,7 milliards.

Apple bat un nouveau record du quatrième trimestre 2020, avec un trimestre qui a également conduit au deuxième chiffre d’affaires annuel d’Apple. Les revenus de 64,7 milliards de dollars s’améliorent ainsi de 1% par rapport à l’an dernier au cours du même trimestre fiscal, apportant également un bénéfice trimestriel par action diluée de 0,73 $. La marge brute de 24,7 milliards pour ce T4 2020 améliore le résultat atteint l’an dernier au même T4, correspondant à 24,3 milliards de dollars.

Malgré la pandémie COVID-19, les résultats d’Apple continuent d’être impressionnants. Cependant, l’entreprise a décidé de poursuivre sa volonté de ne pas fournir d’estimations pour le prochain trimestre fiscal, compte tenu évidemment des incertitudes liées à l’urgence sanitaire en cours. Avec 14,6 milliards de chiffre d’affaires, les services sont à nouveau un gros moteur pour Apple. Comme toujours, aucun détail concernant les unités de produits vendus. La décision de retarder la présentation des nouveaux iPhone a conduit à un chiffre d’affaires au plus bas niveau depuis 2014, avec un résultat de 26,4 milliards. Cependant, ce retard devrait conduire à une augmentation considérable du chiffre d’affaires en vue du T1 2021. Ce trimestre fiscal comprend évidemment les fêtes de fin d’année et le lancement de tous les nouveaux iPhone. Record plutôt pour la gamme Mac, qui a totalisé un chiffre d’affaires de 9,03 milliards. Voici les chiffres ventilés par segment de marché :

iPhone : 26,44 milliards

iPad : 6,79 milliards

Mac : 9,03 milliards

Apple Watch et autres accessoires : 7,88 milliards

Services (iCloud, Apple Music, App Store…) : 14,55 milliards

Voici les déclarations habituelles de Tim Cook :

« Apple a terminé un exercice de grande innovation face à l’adversité, avec un record du trimestre de septembre grâce à des records de tous les temps pour Mac et les services. Malgré l’impact du COVID-19, Apple est en pleine sortie de son produit le plus prolifique à ce jour et la réponse à tous nos nouveaux produits a été extrêmement positive. De l’apprentissage à distance au travail à domicile, les produits Apple ont été une fenêtre sur le monde pour les utilisateurs alors que la pandémie se poursuit. Nos équipes ont répondu aux besoins de ce moment avec créativité, passion et les bonnes idées que seul Apple peut offrir. »

Retrouvez tous les détails sur le site officiel dans la section Newsroom.