Le nouveau jeu Warp Drive – Teleport Racing! sera bientôt disponible sur Apple Arcade, apportant un titre de course d’arcade original avec des graphismes très détaillés sur les appareils Apple.

Warp Drive ​​propose un mécanisme de jeu de téléportation unique. Celui-ci permet aux joueurs de traverser instantanément la piste pour trouver des raccourcis et des chemins cachés.

La fonction de téléportation de distorsion est essentielle pour participer au jeu. Elle vous permet en effet de sauter facilement par-dessus d’énormes vides, de conduire à l’envers et de dépasser vos adversaires de manière inattendue. Les joueurs peuvent planifier de manière créative un itinéraire unique. Bien sûr, ils peuvent aussi affiner la sélection de raccourcis et enchaîner les collectes pour être les plus rapides.

Vous pourrez participer à des tournois générés dynamiquement, avec des objectifs différents à chaque fois. De plus, il sera possible d’améliorer les voitures entre les courses pour ajouter et améliorer le Drift, le Boost ou le Wrap.

Warp Drive – Teleport Racing! sera bientôt disponible sur Apple Arcade.