Lors de la keynote d’hier, Apple a annoncé l’offre groupée de services appelée Apple One, que Spotify n’a apparemment pas aimé.

Spotify a publié une déclaration publique protestant contre le service Apple One qui vient d’être annoncé. La société qu’il « menace nos libertés collectives d’écouter, d’apprendre, de créer et de se connecter ». Selon Spotify, ce nouveau bundle démontre une fois de plus l’abus de la position dominante d’Apple sur le marché.

Cette déclaration intervient après des mois d’accusations antitrust et de litiges contre Apple, mais apparemment, la réponse de la firme de Cupertino n’a pas été longue à venir, comme le rapporte le journaliste de Reuters Stephen Nellis :

« Les clients peuvent découvrir et profiter des alternatives à tous les services Apple. Nous présentons Apple One car il sera très utile pour les clients et un moyen facile d’accéder à la gamme complète de services d’abonnement d’Apple. Nous vous recommanderons le plan Apple One car il vous fera économiser plus d’argent en fonction des abonnements que vous avez déjà. Il est parfait pour ceux qui aiment nos services et veulent obtenir plus pour moins cher, et convient particulièrement aux familles. En outre, certains services inclus dans Apple One sont également disponibles pour une utilisation sur des appareils non Apple et peuvent être annulés à tout moment. »

Si vous êtes un utilisateur des services Apple, nous vous recommandons de jeter un œil au nouveau service. Le moins cher coûtera 14,95 euros par mois et propose Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. Le même plan sera disponible pour la famille au coût de 19,95 euros avec 200 Go de stockage.