Apple a officiellement dévoilé son nouveau service Apple One, qui permet à l’entreprise d’intégrer tous ses services dans un seul abonnement.

Apple a déjà mis à disposition la page Web dédiée au nouveau service, avec les détails des services inclus dans chaque forfait. La firme de Cupertino a prévu trois plans différents, mais dans notre pays, seuls deux arriveront pour le moment, à savoir ceux qui n’incluent pas Apple News+ et Apple Fitness+. Voici tous les forfaits fournis par le nouveau service Apple One attendu à l’automne :

Forfait Individuel – prix 14,95 € par mois :

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

50 Go de stockage iCloud

Forfait Famille – prix 19,95 € par mois

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

200 Go de stockage iCloud

Forfait Premier – prix 29,95 $ par mois (pas encore disponible en France)

Apple Music

Apple TV+

Apple Arcade

2 To de stockage iCloud

Apple News+

Apple Fitness+

Les forfaits Famille et Premier d’Apple One peuvent être partagés au sein de votre famille iCloud, ce qui permet de partager le stockage iCloud entre tous les membres.

Combien économisez-vous avec Apple One ?

L’entreprise a mis l’accent sur le montant des économies résultant de ces souscriptions, économies qui correspondent à 6 euros par mois pour le plan individuel et 8 euros par mois pour le plan familial. Bref, la commodité ne manque pas si vous vous abonnez à tous les services inclus dans le package conçu par Apple. En clair, si vous n’êtes pas abonné à tous les services, le montant des économies diminue considérablement, c’est pourquoi nous vous conseillons de faire les évaluations appropriées avant de procéder à l’abonnement dès qu’il sera disponible.

Les services non abonnés seront gratuits pendant le premier mois. Après l’essai gratuit, l’abonnement Apple One est automatiquement renouvelé chaque mois au prix fort. Pour ceux qui ont besoin de plus d’espace de stockage iCloud, la société spécifie qu’un espace de stockage iCloud supplémentaire peut être acheté séparément pour augmenter celui inclus dans le plan.