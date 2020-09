Parmi les fonctionnalités de la nouvelle configuration Family Setup pour Apple Watch Series 4 et modèles ultérieurs, il y a aussi la fonction « Apple Cash Family ». Elle vous permet d’envoyer de l’argent directement sur la smartwatch de vos enfants.

Cette fonction permet aux membres de la famille plus jeunes et plus âgés qui n’ont pas d’iPhone de configurer et d’utiliser une Apple Watch, comme expliqué dans cet article. Si chaque Apple Watch peut désormais être couplée avec un seul iPhone, avec Family Setup, il sera possible de coupler les smartwatches des enfants ou des personnes âgées qui vivent dans la famille et qui peuvent ne pas avoir leur propre iPhone.

Une autre fonctionnalité intéressante de Family Setup est « Apple Cash Family », qui permet à un parent d’envoyer de l’argent en toute sécurité sur l’Apple Watch de son enfant et à l’enfant d’acheter des articles partout où Apple Pay est accepté.

Les parents peuvent également choisir de recevoir des notifications lorsque leurs enfants effectuent des paiements via l’Apple Watch, ainsi que d’afficher les achats directement dans Wallet sur leur iPhone‌.

Apple Cash Family est conçu pour aider les parents à donner aux enfants un montant limité à dépenser, sans avoir à se soucier de l’argent liquide qui peut être facilement perdu ou volé.

La fonction peut être activée pour un maximum de cinq membres de la famille et la supervision peut être partagée avec un autre adulte du groupe de partage familial. Les parents peuvent également suspendre l’accès aux soldes Apple Cash si nécessaire et limiter à qui envoyer de l’argent.

Cette fonctionnalité est également compatible avec l’Apple Watch Series 4 et versions ultérieures