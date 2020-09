Les nouvelles Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE intègre la configuration Family Setup, une fonctionnalité qui vous permet de configurer plusieurs smartwatches avec un seul iPhone. Cette nouveauté est compatible avec l’Apple Watch Series 4 et les modèles ultérieurs, mais uniquement dans les versions Cellular.

Le Family Setup de watchOS 7 rend l’Apple Watch Cellular accessible à toute la famille et permet aux membres de la famille qui n’ont pas d’iPhone de configurer et d’utiliser une Apple Watch. Les tout-petits peuvent profiter des compétences de communication et de personnalisation, accéder au SOS d’urgence à tout moment, à l’expérience des anneaux d’activité spécialement conçue pour eux, installer des applications et utiliser un nouveau mode appelé « Schooltime », qui les aide à rester concentré en classe et à la maison. Dans ce mode, un cercle jaune apparaît sur le cadran, clairement visible des enseignants et des parents, indiquant que l’accès aux applications est limité et que la fonction « Ne pas déranger » est activée. Pour plus de commodité, les parents peuvent également programmer leur iPhone pour activer automatiquement « les horaires scolaires » sur l’Apple Watch à certains moments ou activer ce mode à partir du Centre de contrôle de l’appareil de leurs enfants. Pour soutenir une utilisation responsable de l’appareil, la fonction « Temps d’arrêt » de l’écran arrive également sur Apple Watch : les enfants recevront un rappel cinq minutes avant le début.

La position des membres de la famille peut être partagée avec l’utilisateur principal via l’application Find People sur Apple Watch, et les notifications sont plus personnalisables et permettent à l’utilisateur principal de recevoir une mise à jour de position une seule fois, régulièrement ou en fonction du moment.

La fonction permet donc à chaque membre de la famille d’utiliser les fonctions de santé et de sécurité offertes par l’Apple Watch, comme les SOS d’urgence, tandis que Plans, Siri, les alarmes et l’App Store permettent une plus grande indépendance même pour ceux qui n’ont pas d’iPhone. Même ces derniers pourront utiliser les fonctions de l’Apple Watch Cellular : passer et recevoir des appels téléphoniques et vocaux FaceTime, envoyer et recevoir des messages et des e-mails et rester en contact avec d’autres personnes qui portent une Apple Watch grâce au talkie-walkie.

L’expérience des anneaux sur l’application Activité a également été optimisée pour les plus petits, qui pourront suivre les minutes de mouvement plutôt que les calories brûlées et recevoir des objectifs personnalisés pour les anneaux Exercice et Debout. Les entraînements Outdoor Walk, Outdoor Run et Outdoor Bike ont été adaptés aux enfants et fournissent désormais des conseils tels que les minutes de mouvement, d’exercice, de distance et d’autres mesures, tandis que les notifications d’objectifs sont basées sur les niveaux de lecture les plus pertinents. Les enfants peuvent également envoyer et recevoir des invitations à partager des activités directement sur Apple Watch, défier leurs amis lors de compétitions et voir une nouvelle page de récompenses pour célébrer les jalons directement de leur poignet.

Avec la fonction SOS d’urgence, les membres de la famille qui utilisent la configuration familiale peuvent facilement accéder aux services d’urgence à l’aide du bouton latéral, de sorte que l’utilisateur principal, s’il est inclus dans la liste des contacts d’urgence, reçoit automatiquement une notification. Les enfants pourront également consulter leurs dossiers médicaux, qui incluent des informations clés telles que les conditions médicales, les allergies et les médicaments. Si les personnes concernées l’autorisent, les utilisateurs principaux pourront voir un aperçu complet de la santé et des activités de toute la famille dans l’application Santé sur l’iPhone, tandis que les plus jeunes et les plus âgés pourront consulter les informations partagées via les paramètres de leur Apple Watch.

Actuellement, chaque Apple Watch ne peut être associée qu’à un seul iPhone, mais la configuration Family Setup permettra aux utilisateurs de coupler des montres intelligentes pour les enfants ou les personnes plus âgées d’une même famille qui n’ont peut-être pas leur propre iPhone.

Pendant la configuration, les parents peuvent également configurer des notifications de localisation automatiques et spécifier les contacts qui peuvent appeler leurs enfants.

Une autre fonctionnalité intéressante de Family Setup est “Apple Cash Family”, qui permet à un parent de charger de l’argent en toute sécurité sur l’Apple Watch de son enfant et permet à l’enfant d’acheter des articles partout où Apple Pay est accepté.