En attendant l’audience qui décidera si Fortnite peut revenir sur l’App Store, Apple a intenté une nouvelle action en justice contre Epic Games demandant des dommages et intérêts pour rupture de contrat.

Dans un communiqué déposé hier, Apple affirme que le procès d’Epic n’est rien de plus qu’un “désaccord de base sur l’argent”, mettant en évidence les revenus que l’éditeur a gagnés grâce à Fortnite pour iOS et d’autres outils de développement fourni par Apple.

« Bien qu’Epic se présente comme une entreprise moderne de Robin Hood, il s’agit en réalité d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui ne veut tout simplement pas payer pour l’énorme valeur qui provient de l’App Store. Les demandes de traitement spécial d’Epic et les cris de « représailles » ne peuvent pas être conciliés avec leur rupture de contrat et leurs pratiques commerciales, car l’éditeur de logiciels gagne des milliards en prenant des commissions sur les ventes des développeurs de jeux et en facturant aux consommateurs jusqu’à à 99,99 $ pour les forfaits V-Bucks.

Pendant des années, Epic a exploité tout ce que l’App Store avait à offrir. Il a profité des outils, de la technologie, des logiciels, des opportunités de marketing et des millions de clients fournis par Apple pour pouvoir proposer des jeux comme Infinity Blade et Fortnite dans le monde. Il a apprécié les énormes ressources qu’Apple consacre à son App Store pour innover constamment et créer de nouvelles opportunités pour les développeurs et de nouvelles expériences pour les clients, ainsi que pour examiner et approuver chaque application, en gardant le magasin sûr et sécurisé pour les clients et les développeurs. »

Epic a utilisé plus de 400 API et frameworks Apple, cinq versions du SDK Apple, a vu ses applications révisées plus de 200 fois et envoyé plus de 140 mises à jour aux clients sur l’App Store. Apple dit avoir également annoncé chaque nouvelle saison de Fortnite, offrant « des promotions et des tweets gratuits » à plus de 500 millions d’utilisateurs finaux.

Cupertino poursuit en expliquant la situation actuelle entre Epic et Apple, et comment Epic a essayé de faire passer la nouvelle option de paiement direct comme un simple “bugfix” quand il a envoyé la nouvelle mise à jour à l’App Store. Apple ajoute également que « la conduite volontaire, effrontée et illégale » d’Epic ne peut être laissée sans contrôle et demande des dommages-intérêts et une ordonnance pour empêcher Epic de promouvoir ses pratiques commerciales déloyales.

« Ni les allégations pharisaïques (et égoïstes) de M. Sweeney (PDG d’Epic Games), Ni la taille de l’entreprise d’Epic ne peuvent justifier des violations délibérées de contrat, des actes répréhensibles ou des pratiques commerciales déloyales. Ce tribunal devrait obliger Epic à honorer les promesses contractuelles, à accorder à Apple des dommages-intérêts compensatoires et punitifs et à interdire à Epic de se livrer à d’autres pratiques commerciales déloyales. »

Apple a également réfuté toutes les allégations d’Epic point par point, niant tout ce qui a été présenté dans la première plainte.

Rappelons que la première décision n’a donné à Apple que partiellement raison. Les juges ont en fait décidé qu’Epic Games pouvait accéder et continuer à distribuer son SDK et Unreal Engine sur iOS utilisé par des milliers d’autres développeurs, mais Fortnite restera en dehors de l’App Store. Le tribunal a en effet établi qu’Epic Games n’avait pas prouvé le “dommage irréparable” résultant de la suppression du jeu par Apple, ajoutant également que cette situation avait été créée uniquement et exclusivement par l’éditeur lui-même.

L’audience d’injonction préliminaire aura lieu le lundi 28 septembre.