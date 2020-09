Mauvaise nouvelle chez Epic Games qui pourrait perdre, avec le retrait de Fortnite de l’Apple Store et du Play Store, environ 26M$/mois.

Buy Shares a estimé les pertes d’Epic Games après le récent épisode lié à l’interdiction de Fortnite. Et les résultats obtenus ne sont pas encourageants pour l’éditeur. Les pertes seraient assez importantes en raison du blocage sur les principaux magasins numériques tels que l’App Store d’Apple et le Play Store de Google.

Le rapport en question, qui est basé sur des données provenant de Sensor Tower et des revenus d’Epic Games, nous montre que la plus grande part des revenus de Fortnite – à l’échelle mondiale, au premier semestre 2020 – provient de l’App Store avec environ 191,42 millions de dollars contre les 101,48 millions de dollars de Google Play. Les pertes pourraient donc potentiellement être de 26,7 millions de dollars par mois, sur la base des données collectées de janvier à août 2020. Buy Shares a également précisé, à la lumière des données analysées, que le retrait du jeu et la fermeture du compte développeur d’Epic Games pourrait avoir un impact catastrophique sur l’avenir de l’entreprise, précisément en raison des revenus importants générés par l’App Store.

Pour le moment, Apple n’a pas fait marche arrière et Fortnite reste banni du magasin. On en saura plus le 28 septembre avec les premiers développements juridiques de l’affaire mais on sait qu’Epic Games souhaite revenir sur l’App Store et demandera au juge de restaurer le jeu.