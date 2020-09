La dernière rumeur sur la prochaine keynote Apple va vous sembler amer. En effet, alors que tout le monde pensait au départ à l’arrivé des iPhone 12, il se pourrait qu’elle soit dédiée aux nouveaux iPad et Apple Watch!

Mark Gurman, après avoir anticipé hier sur le fait qu’Apple officialiserait aujourd’hui le prochain événement, publie désormais une nouvelle mise à jour qui ne fera pas le bonheur des utilisateurs. Apparemment, aucun iPhone ne sera présenté le 15 septembre !

Selon Gurman, Apple n’annoncera les nouveaux iPhone 12 qu’en octobre, tandis que l’événement de septembre sera principalement dédié aux nouveaux iPad et Apple Watch Series 6.

Ces deux appareils seraient déjà à un stade avancé dans la production et il n’y aurait donc pas trop de retards entre la présentation et le lancement. La situation est différente pour les iPhone. Leur disponibilité ne serait attendue qu’entre octobre et novembre en fonction des différents modèles.

Présenter un iPhone 12 Pro Max le 15 septembre, qui serait ensuite vendu deux mois plus tard, pourrait s’avérer être un boomerang pour Apple. C’est pourquoi les prochains smartphones ne seront vraisemblablement présentés qu’en octobre.

D’autres appareils ne sont pas exclus de l’événement de septembre, tels que les AirTags, un nouveau HomePod moins cher et les AirPods Studio.

L’événement du 15 septembre pourrait également sanctionner la sortie d’iOS 14, watchOS 7, tvOS 7 et macOS Big Sur, qui sont toujours en version bêta depuis juin.