Apple vient d’annoncer qu’un événement se tiendra à l’Apple Park le 15 septembre. Sauf surprises, cette keynote sera dédiée aux nouveaux iPhone 12.

Le logo Apple bleu de l’image s’accompagne de la date de l’évènement qui se tiendra à partir de 19 heures, pour la France. Il est entendu qu’il aura lieu virtuellement, en raison de la pandémie de COVID-19.

Petite curiosité : si vous ouvrez la page de l’événement sur iPhone ou iPad, vous pouvez toucher le logo Apple et vous amuser à le déplacer et à le changer en AR. Un petit indice sur l’arrivée du capteur LiDAR sur l’iPhone 12 ?

Les grands protagonistes de l’événement seront les quatre iPhone 12, dont le lancement pourrait être échelonné entre octobre et novembre. Apple devrait également présenter les nouveaux AirTags, et d’autres innovations ne sont pas exclues, comme la nouvelle Apple Watch 6 et l’iPad Air.