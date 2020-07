EverythingApplePro a recueilli de récentes rumeurs sur l’iPhone 12, y compris des informations de Max Weinbach concernant l’écran 120Hz.

Dans la vidéo, un précédent rapport de l’analyste Ross Young explique qu’Apple hésitait encore à intégrer un écran 120 Hz dans l’iPhone 12. Apparemment, Max Weinbach a également confirmé que les ingénieurs avaient informé les dirigeants d’Apple que les résultats obtenus avec les écrans 120 Hz n’étaient pas les meilleurs. D’ajouter que les coûts de recherche et développement seraient trop élevés. La raison est qu’il y aurait encore trop de problèmes à résoudre avec cette technologie.

L’iPhone 12 Max aurait échoué à quatre tests, tandis que le 12 Pro aurait échoué au total à trois tests sur vingt. Le seul réconfort est que, selon les rapports, la décision d’adopter ou non un écran 120Hz a été reportée à cette semaine. De fait, il n’y a toujours rien de définitif pour le moment.

Weinbach a également confirmé que la boîte des futurs iPhone sera dépourvue d’adaptateur de charge et d’écouteurs. Seul un câble USB-A serait présent. Récemment, un schéma du possible package a également fuité. Un concept basé sur ce dernier a vu le jour. Il se montre sous un jour beaucoup plus subtil que par le passé.

Pour plus d’informations, regardez la vidéo de EverythingApplePro :