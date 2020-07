Grande nouvelle pour Apple TV+ qui propose à compter d’aujourd’hui la docuserie Secrets de Champions.

Dans “Secrets de Champions”, sept icônes du sport racontent l’histoire de leur carrière quand elles ont atteint le succès. La docuserie est composée de courts épisodes d’environ 5 minutes qui, alliant effets visuels et action en direct, montrent ces athlètes légendaires sous un nouveau jour.

Les épisodes sont dédiés à :

LeBron James , quatre fois MVP NBA, trois fois champion NBA et deux fois médaillé d’or olympique

Six fois champion du Super Bowl et quadruple mVP Tom Brady

La médaillée d’or olympique de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis, Alex Morgan

Le médaillé d’or olympique de snowboarder Shaun White

Usain Bolt , l’homme le plus rapide du monde et huit fois médaillé olympique

La quintuple médaillée d'or olympique et 15 fois championne du monde Katie Ledecky

Onze fois championne du monde de surf Kelly Slater

La série est une coproduction entre les plateformes de contenu Religion of Sports, co-fondée par Gotham Chopra, Tom Brady et la légende de la NFL Hall of Fame Michael Strahan, et Uninterrupted, la marque d’autonomisation des athlètes fondée par LeBron James et Maverick Carter. Secrets de Champions est dirigé par Gotham Chopra, qui a également produit Religion of Sports.

Les sept épisodes sont déjà disponibles sur Apple TV+.