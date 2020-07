Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les AirPods 3 adopteront une solution de puce système dans un boîtier plus compact et très similaire à celle des AirPods Pro.

La solution SiP est beaucoup plus complexe et remplacerait la technologie de montage en surface utilisée dans les versions actuelles des AirPods. La technologie System-in-package permet aux fabricants d’insérer plusieurs composants dans un espace plus petit. Les AirPods Pro utilisent déjà ce type de système, avec la puce H1 conçue par Apple qui gère l’audio, les commandes Siri, la fonctionnalité de suppression du bruit et plus encore.

Ming-Chi Kuo affirme qu’Apple devrait également introduire la technologie SiP dans les AirPods d’entrée de gamme prévue pour 2021. Qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs ? Ces AirPods 3 pourraient offrir des fonctionnalités avancées très similaires à celles du modèle Pro.

En outre, l’analyste déclare qu’Apple souhaiterait également développer une forme similaire aux AirPods Pro sur la prochaine génération des écouteurs. Cela permettrait de dire adieu à la conception de style coton-tige. Pour y parvenir, la technologie SiP devient indispensable.

Les AirPods 3 devraient être lancés au premier semestre 2021. Malgré la nouvelle conception, les expéditions globales des écouteurs d’Apple devraient ralentir en 2021, augmentant de 28% sur un an après le boom de 2020.