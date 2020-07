L’Union européenne prévoit d’appliquer des restrictions supplémentaires aux activités d’Apple et d’autres grandes sociétés technologiques. L’annonce a été faite aujourd’hui par Margrethe Vestager, la responsable européenne des politiques antitrust et numériques.

La responsable européenne espère utiliser ces propositions pour changer radicalement les responsabilités des entreprises numériques. En théorie, cela ira au-delà des lois actuellement en vigueur :

« C’est un ensemble complexe de choses. Nous ne pouvons pas le faire avec un seul acte législatif. Après le premier mandat et les premiers cas de concurrence spécifiques, ce que j’ai vu très clairement, c’est que nous avons besoin de règles de concurrence strictes, mais aussi d’une réglementation sur d’autres points. »

Les initiatives couvrent un certain nombre de secteurs et ont été décrites au cours des dernières semaines par l’UE et la Commission européenne. Ces derniers jours, Vestager a illustré en détail trois des domaines qui devraient être affectés par la nouvelle législation, qui devraient être présentés au Parlement européen d’ici la fin de 2020.

Modération de contenu

L’un des domaines consiste à déterminer quelles sont les responsabilités des entreprises technologiques en ce qui concerne le contenu publié par les utilisateurs. Actuellement, tout est réglementé par des lois remontant à 2000 et que Vestager considère désormais obsolètes.

« Le Digital Service Act a été créé à une époque où personne n’aurait pu prévoir la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, à savoir que les plateformes n’auraient pas été que des canaux, mais des écosystèmes complets dans lesquels presque tout est monétisé par la plateforme elle-même. »

Les règles actuelles empêchent les plates-formes telles que les médias sociaux d’être poursuivies en justice pour contenu controversé ou trompeur. Cependant, la situation a conduit les entreprises technologiques à ralentir ou à modérer le contenu utilisateur pour limiter les fake news.

L’UE ne veut pas rendre les plateformes responsables du contenu ou des produits contrefaits proposés à la vente par les utilisateurs, mais souhaite intégrer des règles qui permettraient la création de mécanismes d’appel pour le contenu supprimé.

Apple a déjà commenté cette proposition, suggérant que « le régime de responsabilité limitée a contribué à offrir choix et innovation, mais nous espérons que les nouvelles règles seront de nature flexible. Ce qui est logique pour les plates-formes de partage de contenu accessibles au public peut ne pas être approprié ou techniquement faisable pour les services utilisés pour faciliter les communications ou l’archivage privé ».

Concurrence

Quant à la concurrence, Vestager dit vouloir disposer de plus de pouvoirs d’enquête pour ordonner aux entreprises d’un certain secteur de changer de comportement, afin de freiner les monopoles et « d’empêcher l’émergence de nouveaux portiers ». Les projets de loi comprennent également des mesures pour empêcher les grandes entreprises d’écraser des concurrents plus petits sur le même marché, une initiative qui a commencé avec plusieurs affaires antitrust contre Google.

La Commission enquête également sur un éventuel comportement monopolistique de l’App Store et du Google Play Store.

Taxe numérique

Un autre élément controversé est la fiscalité numérique, un domaine dans lequel l’UE se prépare à procéder malgré un désaccord avec les législateurs américains sur la question. La Commission a informé qu’elle espérait une solution commune, sinon, elle poursuivrait son chemin d’ici la fin de 2020. Selon Vestager, une taxe numérique qui affecte Apple et d’autres grandes sociétés technologiques multinationales est « justifiée parce que juste ».