Durant la WWDC 2020, Apple a annoncé le début de la transition vers les puces ARM sur Mac. Pour cette raison, la société autorise les développeurs à demander un Mac mini modifié avec une puce A12Z et 16 Go de RAM pour commencer le développement avec cette architecture.

Certains développeurs commencent déjà à recevoir ce Mac mini ARM, qui est officiellement connu sous le nom de “Developer Transition Kit”. Et bien que les tests de référence soient interdits, il semblerait que les premiers tests soient déjà disponibles.

Les résultats des tests de référence de Geekbench suggèrent que le Mac mini basé sur la puce A12Z atteint des scores moyens monocœur et multicœur de 811 et 2781 points respectivement. Évidemment, ce sont des scores à prendre avec un certain recul, étant donné que Geekbench est exécuté via la couche d’émulation Rosetta 2 d’Apple. De fait, un certain impact sur les performances est prévisible. En outre, Apple semble avoir légèrement rétrogradée le processeur de la puce A12Z du Mac mini 2,4 GHz par rapport au 2,5 GHz des derniers modèles d’iPad Pro.

Apple promet que ses Mac équipés de ces puces Apple Silicon personnalisées auront des performances par watt à la pointe de l’industrie. De plus, Apple a annoncé son intention de sortir la première puce ARM Mac d’ici la fin de l’année et d’achever la transition sous environ deux ans. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’un des premiers à adopter cette puce sera le nouvel iMac 24 pouces avec un tout nouveau design qui arrivera plus tard cette année.

Apple a déclaré qu’elle continuerait à prendre en charge et à publier de nouvelles versions de macOS pour les Mac à processeur Intel pour les années à venir. D’ajouter qu’il y avait encore de nouveaux Mac à processeur Intel en cours de développement.