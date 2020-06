En plus de présenter la transition vers ARM, Apple a également annoncé que les applications iPad et iPhone pourront fonctionner de manière native sur les Mac équipés des nouvelles puces ARM.

En pratique, puisque les applications iOS ont été construites sur la base de la même puce Apple qui animera également les prochains Mac ARM, elles pourront alors s’exécuter nativement sur macOS sans aucune modification. Apple l’a montré dans une démo, où des applications iOS telles que Monument Valley, Fender Play et Calm ont été lancées directement sur macOS, mais dans une fenêtre plus petite.

Apple a également déclaré que les utilisateurs de Mac avec du matériel compatible pourront télécharger ces applications iOS à partir du Mac App Store dès le premier jour. De plus, la plupart des applications pourront fonctionner sans modification. Apple espère qu’avec cette rationalisation des logiciels et du matériel, il sera beaucoup plus facile pour les développeurs de créer des applications et des logiciels qui fonctionneront sur toute la gamme d’appareils Apple.

Les développeurs auront aussi le choix d’apporter leurs applications iOS / iPadOS au magasin Silicon Mac.