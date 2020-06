Lors de la WWDC 2020, Apple a officiellement annoncé la transition tant attendue des processeurs Intel aux nouveaux processeurs Apple Silicon, avec un processus de transition qui durera environ deux ans.

Dans une note partagée avec AppleInsider, Intel s’est officiellement exprimé vers cette phase transitoire en annonçant qu’il sera également aux côtés d’Apple dans différents segments d’activité. Intel est évidemment convaincu de la supériorité de ses processeurs mais continuera à soutenir la société Cupertino.

Le porte-parole d’Intel a fait la déclaration suivante à propos de la décision d’Apple :

« Intel reste concentré sur la nécessité d’offrir les meilleures expériences PC sur un large éventail de choix technologiques qui redéfinissent le monde des ordinateurs.

Nous pensons que les PC basés sur Intel, tels que ceux basés sur notre prochaine plate-forme mobile Tiger Lake, offriront aux clients la meilleure expérience possible,

résultant également une plate-forme plus ouverte pour les développeurs d’aujourd’hui et de demain. »

En bref, Apple ne coupera pas brusquement les ponts avec Intel mais le processus vers Apple Silicon sera progressif. Il est en effet nécessaire pour les développeurs de s’adapter aux nouveaux changements apportés par ce passage incontestablement épique pour le monde Mac.