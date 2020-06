Comme chaque année, Apple change le nom de la nouvelle version de macOS. Pour macOS 10.16, Mammoth, Monterey, Skyline ont été évoqués. Mais quel sera réellement le nom en 2020 ?

La tradition de renommer ses systèmes d’exploitation remonte à l’époque de Mac OS X, quand Apple a commencé à choisir des noms félins puis, en 2013, de passer à des noms liés à la Californie avec OS X Mavericks.

Rien qu’en 2013, il a été découvert qu’Apple avait enregistré plus de 20 marques californiennes pour les futures versions de macOS. Au fil du temps, certaines de ces marques comme Yosemite, Sierra et Mojave ont en fait été utilisées par Apple pour ses mises à jour du système d’exploitation Mac, tandis que de nombreuses autres restent inutilisées et d’autres ont été abandonnées.

Peu avant la WWDC 2019, seul l’enregistrement des marques Mammoth, Monterey, Rincon et Skyline est resté actif sous le nom d’Apple. Ceux qui enregistrent une marque aux États-Unis ont 36 mois à compter de la date d’approbation pour soumettre une déclaration d’utilisation qui démontre leur intention d’utiliser cette marque. Cette « intention » peut être renouvelée tous les six mois avant la commercialisation de cette marque, pour un maximum de 6 renouvellements supplémentaires avant que la société ne perde tous les droits sur cette marque.

En 2019, Apple a utilisé le nom “Catalina” qui n’était pas présent dans les noms précédemment enregistrés, mais c’était une exception et cette année, la société a pu revenir à sa liste d’origine. Dans ce cas, les noms disponibles ne sont que trois des quatre déjà répertoriés auparavant, étant donné que “Rincon” a été abandonné en septembre 2019 après le délai de 36 mois. Mammoth, Monterey et Skyline restent donc actifs :

Mammoth fait probablement référence aux lacs Mammoth et à la montagne Mammoth, des zones très populaires pour ceux qui aiment le ski et la randonnée dans les montagnes de la Sierra Nevata. La marque a été enregistrée en mars 2019 et renouvelée en mars 2020.

Monterey est une ville historique et un lieu de vacances populaire sur la côte Pacifique. La marque a été enregistrée en décembre 2013, mais l'autorisation n'est arrivée que le 12 juin 2018. La dernière demande de renouvellement a été faite il y a quelques jours.

Skyline fait probablement référence au pittoresque Skyline Boulevard qui suit la crête des montagnes de Santa Cruz au sud de San Francisco.

Alors, comment s’appellera macOS 10.16 ? Mammoth, Monterey et Skyline semblent tous des options valables. Cependant, la société pourrait suivre l’exemple de 2019 et proposer un macOS 10.16 avec un nom totalement différent. De plus, étant donné que macOS 10.16 sera toujours lié à Catalina car il comportera peu d’innovations substantielles, le nom pourrait être lié à cet emplacement : macOS Channel Islands (le groupe d’îles dont Catalina fait partie) ou macOS Avalon (la seule ville du Île de Santa Catalina en Californie).